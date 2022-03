Bisedimet e reja Rusi-Ukrainë pritet të zhvillohen javën e ardhshme

Bisedimet midis Rusisë dhe Ukrainës mund të zhvillohen javën e ardhshme, ka njoftuar Mykhailo Podoliak, këshilltari i lartë i presidentit ukrainas, Volodymy Zelensky.

“Sapo të përpunohen formatet e ndërsjella kundër-ligjore, do të planifikohet një takim, raundi i katërt i negociatave. Mund të jetë nesër, pasnesër”, i tha Podoliak agjencisë shtetërore të lajmeve Bjelloruse, Belta të dielën.

Ai shtoi se ka propozime të ndryshme në tryezën e bisedimeve, por se sipas tij zgjidhja më e mirë do të ishte armëpushimi dhe tërheqja e trupave.

“Ka propozime të ndryshme në tryezën e bisedimeve tani, ka shumë prej tyre, ka dhjetëra propozime, duke përfshirë një zgjidhje politike dhe, më e rëndësishmja, një zgjidhje ushtarake. Unë nënkuptoj një armëpushim, një formulë për një armëpushim dhe tërheqja e trupave. Ndoshta nuk është e nevojshme të shkojmë më tej dhe të bëjmë vetëm biseda. Ne diskutuam të gjitha çështjet, tani po përpiqemi t’i paketojmë këto çështje në disa formate ligjore,” tha Podoliak, raporton CNN.

Të shtunën, Podoliak postoi një përditësim mbi bisedimet në Twitter.

“Negociatat me delegacionin e Federatës Ruse tani janë duke vazhduar në një format të vazhdueshëm. Janë krijuar nëngrupe të veçanta pune”, shkroi ai. “Pozicionet e Ukrainës përcaktohen nga direktivat e mëparshme”.

Nga ana tjetër, anëtari i delegacionit rus për bisedimet Ukrainë-Rusi, Leonid Slutsky, ka thënë se është bërë progres i rëndësishëm në negociatat me delegacionin ukrainas që nga fillimi i bisedimeve, raporton agjencia shtetërore ruse e lajmeve, RIA.

“Nëse krahasojmë pozicionet e Rusisë dhe Ukrainës në negociatat në fillim dhe tani, mund të shohim përparim të rëndësishëm. Unë pres që progresi mund të rritet në një pozicion të unifikuar të të dy delegacioneve dhe në një dokument për nënshkrim”, ka thënë ai.

Gjatë së shtunës, Ukraina ka shprehur shpresën për rezultate pozitive nga përpjekja e Izraelit për të ndërmjetësuar paqen me Rusinë.

Kryeministri izraelit, Naftali Bennett, ka zhvilluar një takim tre-orësh në Kremlin me presidentin rus, Vladimir Putin. Që atëherë ai ka folur dy herë me Putinin me telefon dhe katër herë me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskiy, thonë zyrtarët.

“Unë besoj se Bennett mund të luajë një rol të rëndësishëm, sepse Izraeli është një vend me shumë histori dhe paralele me situatën tonë, si dhe ka një migrim të madh hebrenjsh nga Ukraina, Rusia dhe Bjellorusia”, ka thënë Zelensky në një konferencë.

Moska ka thënë pak për përpjekjet ndërmjetësuese të Bennettit. Ajo ka lëshuar kushte duke përfshirë që Ukraina të njohë Krimenë si zonë separatiste të mbështetur nga Rusia si e pavarur. Nga ana tjetër, Kievi thotë se nuk do të lëshojë asnjë territor. /koha