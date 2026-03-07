BMW M2 bëhet edhe më i shpejtë

Ndërsa presim që M2 xDrive të bëhet zyrtar, BMW po e përmirëson veturën e saj të vogël M në një mënyrë tjetër.
M Performance Track Kit e bën modelin sportiv me tërheqje në rrotat e pasme më të shpejtë pa prekur motorin e saj me gjashtë cilindra në linjë.
Edhe pse motori 3.0 litërsh me dy turbo mbetet i pandryshuar, ka shumë modifikime të dizajnuara për të kursyer sekonda të çmuara nga koha e xhiros.
Ndryshe, BMW ka të ngjarë të mos ketë mbaruar me gjeneratën e dytë të M2 .
Prodhimi thuhet se do të vazhdojë deri në mesin e vitit 2029, duke lënë hapësirë për përditësime të mëtejshme.
Pas Track Kit dhe variantit të ardhshëm xDrive, një CSL i fuqishëm nuk do të ishte jashtë diskutimit si M2 përfundimtar i ligjshëm për rrugë