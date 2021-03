BMW prezanton veturën e parë elektrike për masat

Modeli I4 do të dalë në rrugë në fund të vitit përpara afatit të vendosur nga kompania e do të ketë edhe një variant M Performance.

BMW prezantoi ditën e sotme pamjen e sedanit të parë elektrike pas disa vitesh spekulime dhe do të pasojë i3 EV.

Modeli I4 do të dalë në rrugë në fund të vitit përpara afatit të vendosur nga kompania e do të ketë edhe një variant M Performance.

Makina përshkon një distancën prej 482 kilometrash me një karikim të vetëm të baterisë prej 80kWh dhe fuqi prej 530 kuaj fuqi. Kompania shpreson të shesë të paktën një model plotësisht elektrik në 90% të tregjeve të botës deri më 2023 dhe të shesë afro 2 milionë makina elektrike deri në fund të 2025.