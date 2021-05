Boksieri shqiptar, Shefat Isufi, sot do të rikthehet në ring, ku do të përballet me Ericles Torres Marin në Beograd te Serbisë.

Isufi dhe Torres Marin do të zhvillojnë meçin e tyre në kuadër të “Petkos Boxing”.

Përballja e këtyre dy boksierëve do të zhvillohet nga ora 18:30 dhe do të transmetohet në Klan Kosova dhe Art Sport.

31 vjeçar nga Tërnovci ka të fituara 30 duele dhe ka 4 humbje. Ndërsa, Torres Marin, ka një bilanc prej 20 fitoreve dhe 17-të humbjeve.