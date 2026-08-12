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Bosnja nis platformë digjitale për të gjurmuar mohimin e gjenocidit në Srebrenicë

Bosnja dhe Hercegovina ka nisur një platformë të re digjitale për të dokumentuar dhe gjurmuar rastet e mohimit të gjenocidit në Srebrenicë dhe glorifikimit të kriminelëve të dënuar të luftës.

Gati pesë vjet më parë, Bosnja dhe Hercegovina e kriminalizoi mohimin e gjenocidit dhe glorifikimin e personave të dënuar për krime lufte.

Megjithatë, mijëra denoncime të bëra nga viktimat e luftërave të viteve 1990 në ish-Jugosllavi vazhdojnë të mbeten të pazgjidhura.

Platforma e re synon të rrisë presionin ndaj autoriteteve për të hetuar dhe trajtuar këto raste, si dhe të ndihmojë në dokumentimin e mohimit të gjenocidit dhe glorifikimit të kriminelëve të luftës.

Raportohet se nisma synon gjithashtu të forcojë përpjekjet për ruajtjen e kujtesës për viktimat e luftës dhe përballjen me mohimin e krimeve të kryera gjatë luftës në Bosnje. /mesazhi

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