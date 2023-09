Britani, Sunak planifikon të ndalojë duhanin për brezat e rinj

Qeveria britanike po planifikon masa jashtëzakonisht të rrepta kundër cigareve, duke ndaluar efektivisht shitjen e tyre për brezat e rinj.

Masat, të cilat janë ende në shqyrtim, janë pjesë e një përpjekjeje të qeverisë së Rishi Sunak për t’u fokusuar te konsumatorët përpara zgjedhjeve të vitit 2024.

Një zëdhënës i qeverisë tha për Guardian se qëllimi është që sa më shumë njerëz që të jetë e mundur të largojnë zakonin e dëmshëm deri në vitin 2030. Përveç kësaj, sipas planit, 1 milion cigare elektronike do të jepen falas, si dhe stimuj të tjerë për ta lënë duhanin.

Dhe laburistët kishin konsideruar ndalimin e shitjeve për të rinjtë.

Qeveria Sunak, thekson Guardian, po shqyrton masa të ngjashme me ato të prezantuara nga Zelanda e Re dhjetorin e kaluar.

Me këto masa u rrit gradualisht mosha në të cilën lejohet pirja e duhanit dhe kështu do të ndalohet efektivisht shitja për personat që kanë lindur pas vitit 2009, ndërkohë që sasia e duhanit në produktet e tjera të duhanit është ulur dhe ato do të shiten vetëm nga dyqane speciale dhe jo supermarkete dhe minimarkete.