Buick po shqyrton idenë e prodhimit të një limuzine të re për Shtetet e Bashkuara

Disa gjëra janë thjesht shumë të mira për t’u larguar për një kohë të gjatë. Mund të hiqni dorë nga sheqernat e shtuar në janar, por ka shumë mundësi që të ktheheni në to deri në mars.
Për Buick, makinat e pasagjerëve duket se janë zakoni që prodhuesi i makinave nuk po arrin ta heqë qafe. Pavarësisht përpjekjeve më të mira të prodhuesit të makinave për t’u përqendruar tërësisht në linjën e tij të crossover-ave, Buick tani po shqyrton një limuzinë të re për Amerikën e Veriut, sipas një raporti të ri nga Autoriteti i GM.
Sipas burimit, General Motors po vlerëson disa makina pasagjerësh për Shtetet e Bashkuara, njëra prej të cilave mund të përfundojë si një limuzinë Buick, transmeton Telegrafi.
Ndërsa dikur ishte një lojtar i respektuar në këtë fushë, Buick nuk ka prezantuar një limuzinë në Amerikën e Veriut që kur Regal u tërhoq në fund të vitit 2020.
Raporti sugjeron që Buick i ri mund të ndërtohet në platformën Alpha II të GM. Kjo platformë mbështet Cadillac CT4 – i cili do të përfundojë prodhimin më vonë këtë vit – dhe Cadillac CT5.
Platforma do të jetë gjithashtu bazë për gjeneratën e ardhshme CT5, për të cilën prodhuesi i makinave ka konfirmuar se është në zhvillim e sipër.
Ndërsa nuk ka gjasa që një limuzinë serike të duket aq elegant sa koncepti Buick Wildcat EV i treguar më sipër, Buick ka limuzinë aktuale që mund të përdoret si një tregues të stilit.
Biznesi i limuzinave të prodhuesit të makinave po shkon veçanërisht mirë në Kinë, ku shet modele të tilla si LaCrosse, Regal, Verano Pro dhe një model të ri të quajtur Electra L7 që ka një sistem fuqie hibride plug-in me zgjerim të gamës.
Ndërsa Buick nuk ka konfirmuar ende asgjë, raporti sugjeron që GM mund të jetë duke u përgatitur të ndryshojë gamën e saj në një mënyrë të madhe.