Cadillac i jep fund prodhimit të këtij modeli

Sedanët vazhdojnë të zhduken — dhe Cadillac nuk bën përjashtim.

Pasi hoqi dorë nga modelet CTS dhe CT6 disa vjet më parë, prodhuesi i veturave luksoze do të humbasë një tjetër sedan të tij pas vitit 2026.

Të kesh më pak zgjedhje nuk është kurrë mirë; megjithatë, nuk janë vetëm lajme të këqija.

Cadillac ka konfirmuar se do të ndërpresë prodhimin e modeleve aktuale CT4 dhe CT5 pas vitit 2026.

Prodhimi i CT4 do të përfundojë në qershor, ndërsa prodhimi i CT5 do të vazhdojë deri në fund të vitit.

Por ka lajme të mira: CT5 “nuk ka vdekur” plotësisht.

Kompania konfirmoi se një CT5 i gjeneratës së ardhshme është në proces përgatitjesh.

Sedani duhet të shfaqet diku në vitet e ardhshme dhe do ta mbajë motorin e tij me benzinë. “

