Cadillac i jep fund prodhimit të këtij modeli

Sedanët vazhdojnë të zhduken — dhe Cadillac nuk bën përjashtim.
Pasi hoqi dorë nga modelet CTS dhe CT6 disa vjet më parë, prodhuesi i veturave luksoze do të humbasë një tjetër sedan të tij pas vitit 2026.
Të kesh më pak zgjedhje nuk është kurrë mirë; megjithatë, nuk janë vetëm lajme të këqija.
Cadillac ka konfirmuar se do të ndërpresë prodhimin e modeleve aktuale CT4 dhe CT5 pas vitit 2026.
Prodhimi i CT4 do të përfundojë në qershor, ndërsa prodhimi i CT5 do të vazhdojë deri në fund të vitit.
Por ka lajme të mira: CT5 “nuk ka vdekur” plotësisht.
Kompania konfirmoi se një CT5 i gjeneratës së ardhshme është në proces përgatitjesh.
Sedani duhet të shfaqet diku në vitet e ardhshme dhe do ta mbajë motorin e tij me benzinë. “