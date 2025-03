Certifikimi i rezultateve përfundimtare, KQZ: Procesi në fazën e ankesave

Komisioni Qendror Zgjedhor i Zgjedhjeve ka njoftuar se procesi zgjedhor është aktualisht në fazën e ankesave ndaj rezultateve përfundimtare të shpallura nga KQZ më 15 mars 2025.

Zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi tha për tëvë1.info se KQZ do të presë vendimet e institucioneve përkatëse, t’i zbatojë ato nëse kanë detyrime për KQZ-në dhe pastaj do të mund të procedojë me certifikimin e rezultateve përfundimtare.

“Aktualisht procesi zgjedhor është në fazën e ankesave ndaj rezultateve përfundimtare të shpallura nga KQZ më 15 mars 2025. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të presë vendimet e institucioneve përkatëse, t’i zbatojë ato nëse kanë detyrime për KQZ-në dhe pastaj do të mund të procedojë me certifikimin e rezultateve përfundimtare”, tha Elezi.