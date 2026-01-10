Çfarë çaji duhet të pini kur keni ftohje?

Kur jemi të ftohur, një filxhan çaj i nxehtë është shpesh gjëja e parë që kërkojmë. Përveç ngrohjes dhe ofrimit të një ndjenje rehatie, pija e nxehtë mund të lehtësojë simptoma të tilla si kolla dhe dhimbja e fytit. Të qëndrosh i hidratuar është çelësi i shërimit, dhe çajrat pa kafeinë janë një zgjedhje ideale. Ato janë gjithashtu të pasura me polifenole, përbërës bimorë që mund të forcojnë sistemin imunitar dhe të zvogëlojnë rrezikun e sëmundjes, sipas Health.com.
Çaji i gjelbër
Çaji jeshil përmban katekina, një lloj polifenoli që ndihmon në luftimin e viruseve, baktereve dhe inflamacionit. Studimet kanë treguar se konsumi i rregullt i çajit jeshil mund të ndihmojë në parandalimin e gripit. Një studim i vitit 2015 zbuloi se njerëzit që pinin çaj jeshil të paktën dy herë në javë kishin një rrezik 61% më të ulët për t’u sëmurur.
Për përfitim maksimal, rekomandohet të përgatitni çajin me ujë të ngrohur në 85 °C ose ta lini të qëndrojë për një kohë të gjatë në ujë të ftohtë. Shtimi i pak limoni në çaj do të rrisë efektin e katekinave. Megjithatë, mbani mend se çaji jeshil përmban kafeinë, prandaj konsumojeni atë me moderim për të shmangur prishjen e gjumit tuaj.
Çaj Ekinacea
Ekinacea është një lule vjollcë e njohur për vetitë e saj medicinale. Ajo përmban alkamide, përbërës që ndihmojnë trupin të luftojë inflamacionin dhe viruset dhe të forcojë imunitetin. Disa studime tregojnë se përgatitjet e ekinacea mund të parandalojnë infeksionet e sipërme të frymëmarrjes.
Një studim i vitit 2022 zbuloi se çaji i ekinacea ishte më efektiv kundër viruseve sesa kapsulat. Është e rëndësishme të theksohet se ekinacea mund të mos jetë e sigurt për gratë shtatzëna ose ato që ushqejnë me gji, dhe njerëzit me alergji ose sëmundje kronike duhet të konsultohen me një mjek.
Çaj manaferre
Kanaqet e manaferrës me ngjyrë vjollcë të errët janë të pasura me antocianina, antioksidantë të fuqishëm që forcojnë sistemin imunitar dhe mund të ngadalësojnë përhapjen e viruseve. Një përmbledhje e hulumtimeve të vitit 2021 tregoi se suplementet e manaferrës mund të shkurtojnë kohëzgjatjen e ftohjeve dhe të lehtësojnë simptomat e tyre.
Megjithatë, provat për efektivitetin e vetë çajit të manaferrës janë të kufizuara. Duhet të tregohet kujdes gjatë përgatitjes së tij, pasi gjethet, kërcelli dhe manaferrat e papjekura janë helmuese.
Çaj kamomili
Kamomili është përdorur tradicionalisht për të lehtësuar ftohjet dhe kollën për shkak të vetive të tij anti-inflamatore dhe antioksiduese. Ndërsa nuk ka studime njerëzore që konfirmojnë drejtpërdrejt se çaji i kamomilit ndihmon me ftohjet, është treguar se përmirëson gjumin. Meqenëse pushimi cilësor është thelbësor për shërim, kamomili mund ta ndihmojë në mënyrë indirekte trupin tuaj të luftojë sëmundjet.
Çaj xhenxhefili
Xhenxhefili përmban komponime xhenxhefili, të cilat besohet se ndihmojnë në luftimin e virusit të gripit, por kjo nuk është konfirmuar ende në studimet njerëzore. Studimet kanë treguar se suplementet e xhenxhefilit mund të zvogëlojnë inflamacionin dhe të mbrojnë trupin me antioksidantë.
Zvogëlimi i inflamacionit mund të ndihmojë në shërim, por efektet e drejtpërdrejta të çajit të xhenxhefilit në ftohjet nuk janë studiuar ende në detaje.
Çaj limoni
Edhe pse shumë njerëz besojnë se çaji i limonit mund të ndihmojë në lehtësimin e simptomave të ftohjes, nuk ka prova shkencore për ta mbështetur këtë. Limonët janë të pasur me vitaminë C, e cila mund të ndihmojë në uljen e ashpërsisë së një ftohjeje, por vetë çaji nuk përmban sasi të konsiderueshme të kësaj vitamine.
Mënyra më e mirë për të marrë vitaminën C është të konsumoni fruta të freskëta. Megjithatë, çaji me limon është i shkëlqyer për hidratim, dhe për një përfitim shtesë, thjesht shtrydhni lëng të freskët limoni në ujë të nxehtë.