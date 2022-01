Çfarë është belbëzimi?

Nga Alket Koroshi, mjek nefrolog

Belbëzimi është një çrregullim gjuhësor, i cili karakterizohet nga ndryshime në ritmin e të folurit, të cilat quhen disfluenca. Në praktikë, te folurit është i vështirë për shkak të përsëritjeve të vazhdueshme, zgjatimeve dhe ndalesave të fjalëve. “Ky është një çrregullim shumë më i përhapur nga sa besohet, vetëm mendoni se janë rreth 70 milionë njerëz në botë që vuajnë nga ai dhe 1 milionë vetëm në Itali”, thotë Chiara Comastri, psikologe, ish-belbëzuese dhe themeluese e metodës Psikodicioni. . Ndërsa shifrat flasin vetë, belbëzimi mbetet një temë tabu. “Shumë shpesh, të folurit për të krijon siklet si për personin që e vuan, ashtu edhe për ata që përballen indirekt me këtë problem, si prindërit, anëtarët e familjes, mësuesit, miqtë. Ekziston një nevojë reale për t’u çliruar nga kjo frikë, duke krijuar kulturë dhe duke dhënë informacion të mirë për këtë çështje. Frika dhe shqetësimi rrjedhin nga mungesa e njohurive që të gjithë duhet të kontribuojmë në plotësimin e tij”, përfundon ai.

Cilat janë shkaqet?

Disa dekada më parë mendohej se belbëzimi ishte një problem emocional. Sot ato konsiderohen si një seri shkaqesh që kontribuojnë. Një studim amerikan i botuar në New England Journal of Medicine identifikoi tre gjene përgjegjëse për këtë çrregullim. Belbëzimi ka një bazë gjenetike, siç dëshmohet nga familjariteti i fortë: 75% e fëmijëve që belbëzojnë kanë të afërm që belbëzojnë. Faktorët emocionalë janë vetëm shkaqe nxitëse në subjektet tashmë të predispozuar. Dhe është e vërtetë që vështirësia në të shprehur rritet kur personat që belbëzojnë janë nën presionin e komunikimit, flasin në telefon ose nuk ndihen rehat me bashkëbiseduesin.

Cilat janë terapitë?

Terapia zgjat mesatarisht nga 6 deri në 12 muaj. Një qasje e integruar është e dobishme: terapia e të folurit plus ndihmë psikologjike. Belbuesi do të punojë në qëndrimin e tij komunikues dhe menaxhimin e ankthit për t’u shprehur me qetësi, me ushtrime specifike në varësi të mënyrës sesi manifestohet çrregullimi, duke ndërhyrë përgjithësisht në frymëmarrje dhe organizimin ritmik të gjuhës. Aktrimi është një mbështetje e vlefshme për ata që belbëzojnë. Ata mësojnë të zhyten në personazhe të ndryshëm, me modele të ndryshme komunikimi: në këtë mënyrë ata mund të shprehen plotësisht dhe më lehtë.

Belbëzimi: Si duhet të sillen prindërit?

Familja luan një rol vendimtar. Rregulli i parë është të mos e bëni fëmijën të ndihet ndryshe për shkak të çrregullimit të të folurit. Të dëgjosh atë kur flet edhe kur belbëzon me një qëndrim vëmendjeje dhe qetësie është një hap themelor. Asnjëherë mos tregoni nxitim, padurim, ankth dhe kurrë mos përfundoni ose sugjeroni fjalë. Mund të jetë jashtëzakonisht e dobishme të vlerësohen cilësitë e tjera të fëmijës për të rritur vetëvlerësimin e tij. Kurrë mos e nderprisni fëmijën kur ai flet duke plotësuar fjalë apo fjali dhe mos e ndërprisni duke i thënë se tashmë e ka kuptuar. Shmangni shpërblimet premtuese nëse ai mund të flasë saktë, mos e dëshpëroni kurrë para familjes dhe miqve. Të tregosh interes për atë që thotë është thelbësore.