​Çfarë po ndodh me Apple?

Kompania e njohur për dekada për stabilitetin e saj dhe një seri produktesh që kanë përcaktuar industrinë e teknologjisë, po përjeton trazira të mëdha në krye.
Në më pak se një javë, janë njoftuar largimet e tre anëtarëve të ekipit ekzekutiv të Apple, një drejtor kyç i dizajnit është marrë nga Meta, dhe po rriten spekulimet se edhe kryeshefi ekzekutiv Tim Cook po përgatitet të largohet, shkruan CNN.
Ndryshimet vijnë në një kohë vendimtare, pasi kritikët paralajmërojnë se Apple, një ish-lider, tani po mbetet prapa në valën e re të madhe, inteligjencën artificiale, transmeton KosovaPress.
“E vetmja gjë që mund të themi nga kjo është se po hyjmë në një periudhë me paqëndrueshmëri të shtuar për Apple”, tha Robert Siegel, një kapitalist sipërmarrës prej kohësh dhe profesor në Shkollën e Biznesit Stanford.
Apple tashmë ka gjetur zëvendësime – drejtoresha ligjore e Meta, Jennifer Newstead, do të marrë përsipër punët qeveritare dhe do të bëhet drejtoresha e re ligjore e Apple.
Ekipet e mjedisit dhe iniciativave sociale do t’i raportojnë drejtorit operativ Sabih Khan, ndërsa zëvendës presidenti i ri i inteligjencës artificiale do të jetë Amar Subramanya, i cili vjen nga Microsoft.
Pavarësisht presioneve, shitjet e iPhone 17 kanë qenë të forta dhe pritet të vazhdojnë të rriten. Sipas Counterpoint Research, këtë vit, për herë të parë që nga 2011, Apple duhet ta kalojë Samsung në numrin e telefonave inteligjentë të dërguar.
Aksionet e Apple janë rritur rreth 12 për qind këtë vit, një ngadalësim i ndjeshëm nga fitimi prej 30 për qind në vitin 2024.