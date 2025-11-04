Çfarë thotë shkenca për akupunkturën dhe humbjen e peshës?

Akupunktura, një praktikë mijëravjeçare e mjekësisë tradicionale kineze, është studiuar gjerësisht për menaxhimin e dhimbjeve kronike, nga migrena te osteoartriti, shkruan salute.it
Megjithatë, vitet e fundit, vëmendja është zhvendosur edhe në rolin e saj të mundshëm në mbështetjen e humbjes së peshës.
Si ndikon në shtimin në peshë?
Akupunktura mund të ndikojë në disa faktorë që lidhen me humbjen e peshës: stimulimin e metabolizmit, uljen e oreksit, uljen e niveleve të stresit dhe modulimin e perceptimit të urisë nga truri.
Sipas pikëpamjes së mjekësisë tradicionale kineze, shtimi në peshë shkaktohet nga çekuilibrat në organe të tilla si mëlçia, veshkat, shpretka, tiroide ose sistemi endokrin. Për këtë arsye, trajtimet përqendrohen në pika specifike të lidhura me këto funksione.
Një qasje e veçantë është akupunktura aurikulare, e cila synon të kontrollojë dëshirat për ushqim duke vepruar në pika specifike në vesh. E njëjta teknikë përdoret shpesh edhe për të mbështetur ata që duan të lënë duhanin ose të kapërcejnë varësitë.
Sa seanca akupunkture nevojiten për të humbur peshë?
Protokollet mund të ndryshojnë shumë nga një praktikues në tjetrin, por për ata që dëshirojnë të humbasin afërsisht 5-7 kg, një kurs prej disa trajtimesh në javë për 6-8 javë është i zakonshëm.
Me kalimin e kohës, frekuenca tenton të ulet në bazë të progresit dhe nevojave të pacientit.
Ekspertët gjithashtu theksojnë rolin e qëndrimit personal: nëse një person percepton përfitime nga seancat e akupunkturës, ai ka më shumë të ngjarë të ndihet i motivuar për të përmirësuar dietën dhe stilin e tij të jetesës.
Në këtë kuptim, efekti pozitiv mund të jetë për shkak jo vetëm të vetë praktikës, por edhe të vëmendjes së shtuar ndaj mirëqenies së dikujt.
Çfarë thonë hulumtimet për marrëdhënien midis akupunkturës dhe humbjes së peshës?
Provat shkencore mbi akupunkturën për humbjen e peshës janë ende të kufizuara dhe jo përfundimtare.
Disa studime tregojnë rezultate inkurajuese, por shpesh kanë kufizime metodologjike: numër i vogël pjesëmarrësish, teknika të paqëndrueshme, vështirësi në krahasim me placebo ose trajtime të rreme. Për më tepër, pritjet personale dhe marrëdhënia me praktikuesin mund të ndikojnë fuqishëm në rezultate.
Kur kryhet nga një akupunkturist i çertifikuar, akupunktura konsiderohet e sigurt. Megjithatë, është thelbësore të mbështeteni te profesionistë të kualifikuar që përdorin gjilpëra sterile për të shmangur rreziqe serioze si infeksione ose lëndime të brendshme.