ChatGPT për iPhone po vjen me funksion të ri

Aplikacioni ChatGPT për iPhone po përgatitet për një përditësim të rëndësishëm – zhvilluesit po punojnë për të lejuar integrimin e të dhënave nga Apple Health, që mund t’i japë përdoruesve përvojë më personale dhe ndihmë më të mirë.
Në versionin më të fundit të kodit të aplikacionit është parë ikonë e re e “Apple Health”, si dhe referenca që tregon se ChatGPT mund të ketë qasje në të dhënat për aktivitetin, gjumin, ushqimin, frymëmarrjen dhe faktorë të tjerë shëndetësorë – me qëllim që të ofrojë rekomandime dhe përgjigje më të përshtatura për secilin përdorues.
Për momentin, ky funksion është ende “i fshehur” – nuk është aktiv për të gjithë përdoruesit dhe nuk dihet ende se kur do të publikohet zyrtarisht.
Kjo lëvizje tregon se kompania prapa ChatGPT‑s, OpenAI, synon ta zgjerojë rolin e aplikacionit: jo vetëm si chatbot për biseda dhe informacione, por edhe si një asistent që mund të ndihmojë me çështje që lidhen me mirëqenien dhe stilin e jetës – për shembull duke ofruar këshilla për ushqim, aktivitet fizik apo pushim, bazuar në të dhënat personale të përdoruesit.
Nëse gjithçka shkon sipas planit, kjo do të jetë një prej ndryshimeve më të mëdha që ChatGPT ka marrë për përdoruesit e iPhone-ve që nga prezantimi i integrimeve me sistemet e pajisjeve Apple.