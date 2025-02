Chelsea kthehet te fitorja në Premier League

Pas tri humbjeve rresht, përfshirë dy në Premier League dhe një në FA Cup, Chelsea ka shënuar fitore të martën mbrëma. Chelsea mposhti në shtëpi Southamptonin me rezultatin 4:0.

Christopher Nkunku hapi serinë e golave në minutën e 24-t. Pedro Neto realizoi gol në minutën e 36-të për 2:0, ndërsa në minutën e 44-t, Levi Colwill shënoi golin e tretë. Me rezultat 3:0 përfundoi pjesa e parë, kurse Chelsea në pjesën e dytë shënoi edhe një gol. Marc Cucurella shënoi në minutën e 78-të golin për 4:0.

Me këtë fitore, Chelsea është ngritur në vendin e katërt me 46 pikë. Southamptoni zë vendin e fundit me nëntë pikë.