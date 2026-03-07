Çmimet e Samsung Galaxy A37 dhe Galaxy A57

Ndërsa Samsung ende nuk ka njoftuar një datë zyrtare të lansimit për Galaxy A37 dhe Galaxy A57, rrjedhjet e reja kanë zbuluar çmimet e tyre të pritura dhe opsionet e ngjyrave.
Modelet e ardhshme duket se kanë çmime më të larta se paraardhësit e tyre.
Interpretimet e publikuara së fundmi tregojnë Galaxy A57 në opsionet e ngjyrave Qymyr, Icyblue, Jargavan dhe Navy.
Telefoni pritet gjithashtu të vijë në një variant gri, por kjo nuk është pjesë e rrjedhjes.
Galaxy A57 pritet të ketë një ekran AMOLED 6.6 inç. Thuhet se ka një Exynos 1680 SoC, një konfigurim të trefishtë të kamerës së pasme dhe një bateri 5,000mAh.
Galaxy A37 pritet gjithashtu të vijë në pesë opsione ngjyrash, me imazhet e publikuara së fundmi që shfaqin variantet Qymyr, Gri të Gjelbër, Livando dhe të Bardhë.
Pajisja thuhet se do të ofrojë një ekran AMOLED 6.7 inç, një konfigurim me tre kamera të pasme, një procesor Exynos 1480 SoC dhe një bateri 5,000mAh.
Vlen të përmendet se një informator e pa Galaxy A57 të listuar në faqen e internetit të një shitësi me pakicë evropian, duke zbuluar detajet e çmimeve të tij.
Telefoni thuhet se do të kushtojë 539 euro për modelin 8GB/128GB dhe 609 euro për variantin 8GB/256GB.
Nga ana tjetër, Galaxy A37 është listuar të kushtojë 439 euro dhe 539 euro për modelet 6GB/128GB dhe 8GB/256GB, përkatësisht.