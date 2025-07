COO i Apple Jeff Williams largohet pas tre dekadash në kompani

Përpara largimit të tij, Williams do të vijojë të raportojë tek CEO Tim Cook për të mbikëqyrur ekipin e dizajnit si dhe Apple Watch. Me largimin e Williams, ekipi i dizajnit të Apple do të raportojë drejtpërdrejtë tek Cook.

Jeff Williams, shefi operativ i Apple, do të largohet prej kompanisë në fund të këtij sipas një komunikimi zyrtar nga Apple.

Sabih Khan, i cili shërben aktualisht si zëvendës president i operacioneve, është ngarkuar si COO i ri. Williams ka vendosur të largohet për të shpenzuar më shumë kohë me miqtë dhe familjen thuhej në njoftimin për shtyp.

Përpara largimit të tij, Williams do të vijojë të raportojë tek CEO Tim Cook për të mbikëqyrur ekipin e dizajnit si dhe Apple Watch. Me largimin e Williams, ekipi i dizajnit të Apple do të raportojë drejtpërdrejtë tek Cook.

Pasi punoi për 3 dekada pranë Apple, Williams ka luajtur një rol të rëndësishëm në programet e iPod dhe iPhone duke udhëhequr zhvillimin e Apple Watch dhe mbi të gjitha mbikëqyrur ekipin e dizajnit.