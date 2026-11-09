COP31: “Epoka e të gjitha energjive”

Haitham Al-Ghais është Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Vendeve Eksportuese të Naftës (OPEC).
Bota do të ketë nevojë për më shumë energji elektrike në dekadat që vijnë, por do të ketë nevojë edhe për më shumë nga pothuajse të gjitha burimet e tjera të energjisë. E ardhmja nuk ka të bëjë me përqendrimin në një energji të veçantë dhe harrimin e rolit të të tjerave. Sot dëgjojmë shumë të flitet për “Epokën e Elektricitetit”, por kjo nuk është ndezur plotësisht. E ardhmja duhet të jetë rreth “Epokës së të gjitha Energjive” dhe një kuptimi se sa e rëndësishme është secila energji për të tjerat.
Katër pika ilustrojnë disa nga pikat e verbëra në diskursin rreth elektrifikimit.
Së pari, “elektrifikimi i gjithçkaje” ka një realitet material. Ky realitet është më shumë material. E ashtuquajtura “Epoka e Elektricitetit” varet nga shtimi i pajisjeve kudo. Është intensive në pajisje dhe orendi. Kjo do të thotë mbushja e shtëpive, zyrave, makinave dhe qyteteve me gjithnjë e më shumë gjëra. Prodhimi dhe shpërndarja e pajisjeve të tilla përdor zinxhirë furnizimi ndërkombëtarë, me materiale që bëjnë udhëtime të shumëfishta, shpesh duke përshkuar globin, para linjës përfundimtare të montimit. Këto logjistika dominohen në mënyrë dërrmuese nga mënyrat e transportit të mundësuara nga nafta.
Për më tepër, më shumë elektrifikim do të çojë gjithashtu në një “Epokë me Më Shumë Kabllo dhe Ngarkues”. Çdo pajisje nga e cila varet shton të paktën një bllok ushqimi dhe kabllo energjie. Shumë do të shtojnë dy ose tre. Kjo do të thotë dhjetëra ngarkues të veçantë, furnizime dhe kabllo energjie me tension të ulët, dhe në rastin e automjeteve elektrike (EV), kabllo të rëndë dhe instalime të brendshme fikse që i lidhin të gjitha këto së bashku.
Së dyti, elektrifikimi i gjithçkaje do të thotë më shumë produkte të derivuara nga nafta. Pajisjet nga të cilat varet ky qëllim janë intensive në plastikë. Izolimi dhe mbështjellësit plastikë do të nevojiten për kabllot. Karikuesit dhe blloqet e energjisë janë mbështjellës plastikë rreth transformatorëve. Këto pajisje gjithashtu kërkojnë paketim, shpesh të bëra nga materiali plastik.
Disa teknologji të elektrizuara kërkojnë shumë më tepër komponentë plastikë sesa sistemet tradicionale që zëvendësojnë. Për shembull, një mjet elektrik i mesëm ka të ngjarë të përmbajë 45 për qind më shumë përbërës plastikë dhe polimerësh sesa një model benzine ose nafte me madhësi të ngjashme. Kërkesat petrokimike për “elektrifikim” shpesh anashkalohen. Ato nuk morën shumë vëmendje në Raportin Special të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë (IEA) mbi Elektrifikimin të shkruar përpara COP31.
Për më tepër, nga perspektiva e automjeteve elektrike, është e rëndësishme të kujtojmë sfidat e tjera me të cilat përballen zgjerimi i tyre, siç janë disponueshmëria e mineraleve kritike, kapaciteti publik i karikimit, subvencionet dhe realitetet e tregut që ndikojnë si prodhuesit ashtu edhe konsumatorët.
Së treti, siç ka shkruar vazhdimisht OPEC, nafta dhe produktet e nxjerra nga nafta janë thelbësore për prodhimin, mirëmbajtjen dhe instalimin e rrjeteve të energjisë elektrike. Këto përfshijnë kabllot, linjat ajrore, shtyllat, transformatorët, nënstacionet dhe sistemet e kontrollit. Ndërsa kabllot nënujore me tension të lartë përhapen, kjo do të shohë një rritje të kërkesës për plastikë dhe polimere të specializuara.
Së katërti, produktet e nxjerra nga nafta janë të rëndësishme për prodhimin e energjisë elektrike, pavarësisht burimit. Mesatarisht, 15 për qind e peshës së një turbine me erë është bërë nga materiale të derivuara nga nafta si tekstil me fije qelqi (fibër xhami), rrëshirë ose plastikë. Rreth 10 për qind e një paneli diellor tipik prej silikoni kristalor është bërë nga plastika. Produktet e nxjerra nga nafta janë thelbësore në të gjitha zinxhirët e vlerës për prodhimin, ndërtimin dhe transportimin e teknologjive të rinovueshme.
Kjo nënvizon faktin se burimet e energjisë nuk janë të mbyllura në një lojë me shumë zero ku rritja në njërën rezulton në rënie për një tjetër. Ato nuk funksionojnë në silo. Të gjitha energjitë do të jenë të nevojshme për të përmbushur rritjen globale të kërkesës për energji, për të adresuar varfërinë energjitike që vazhdon të prekë miliarda njerëz në mbarë botën dhe për të ofruar siguri energjetike.
Në vend që të kategorizohen qartë epokat e energjisë bazuar në burime, ndoshta do të jetë e dobishme të njihet ndërvarësia e tyre dhe realiteti se jemi në “Epokën e të gjitha Energjive”. OPEC mbështet Presidencën e COP31 dhe shpresojmë që ky mesazh të gjejë jehonë në konferencën e ardhshme ndërsa trajtohen çështjet e klimës.
*Opinionet e shprehura në këtë artikull janë të autorit dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht politikën editoriale të Anadolu-s.