Nëse një brez të ri e keni joshur që të shkojë e të dalldiset nën tingujt e muzikës së shthurur edhe që ai të dëfrehet aty me drogë e alkool, është absurde që nga të njejtit të prisni ndonjë sukses, edukatë apo zhvillim të mirë për vendin tonë.

Dalldisja deri sot askënd përpara se ka shpie, me “shumë gjasë” as sot e tutje jo se jo!

Prof. Driton Arifi