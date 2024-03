Dallimi mes besimtarit të vërtetë dhe atij ekstremist.

Besimtari i vërtetë është i zënë me besimin e tij.

Ndërsa ekstremisti është i zënë me besimin e tjetrit.

Besimtari i vërtetë synon ta fus veten e tij dhe tjetrin në Xhennet.

Ndërsa ekstremisti synon që ta vërtetoj se tjetri do të hyjë në zjarr.

Besimtari i vërtetë hulumton arsyetime për tjetrin në mënyrë që t’ua fal atyre gabimet dhe gafet.

Ndërsa ekstremisti hulumton për gabimet dhe lëshimet e të tjerëve në mënyrë që t’i ndëshkoj ata dhe të flas kundër tyre.

Dr. Ali Salabi

Nga: Hoxhë Halil Avdulli