Danimarka do të mbajë zgjedhje të parakohshme parlamentare

Kryeministrja e Danimarkës, Mette Frederiksen bëri thirrje sot për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare më 24 mars, sipas transmetuesit DR, transmeton Anadolu.
Duke folur para dhomës së parlamentit, Frederiksen tha: “Ne po shkojmë drejt zgjedhjeve së shpejti”.
Ajo sinjalizoi se nuk do të angazhohet për ndonjë formim specifik qeveritar, duke riafirmuar se nuk përjashton asgjë paraprakisht.
Danimarka mban zgjedhje të përgjithshme të paktën një herë në katër vjet, megjithëse kryeministrja ka autoritetin për të shpërndarë parlamentin dhe për të thirrur një votim të parakohshëm.
Zgjedhjet më të fundit u mbajtën më 1 nëntor 2022, duke çuar në një qeveri koalicioni trepartiake.