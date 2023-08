Danimarka zotohet ta ndihmojë Ukrainën me F-16

Pas Holandës, edhe Danimarka ka bërë të ditur se do ta furnizojë Ukrainën me avionë luftarakë F-16, derisa data e dorëzimit ende s’është bërë e ditur, raportoi AP të dielën.

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, tha se ky veprim i këtyre dy shteteve është motivim i rëndësishëm për forcat e vendit të t ij, që janë përfshirë në një kundërofensivë totale ndaj Rusisë.

Këto deklarime Zelensky i bëri në Holandë, ku ka zhvilluar takim me kryeministrin Mark Rutte, me të cilin i vizituan dy baza ajrore. Ukraina ka kërkuar prej kohësh që të furnizohet nga vendet perëndimore me artileri të rëndë tokësore dhe avionë luftarakë për ta ndaluar hovin e agresionit rus.

Avionët F-16 prodhohen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe konsiderohen armatim ajror modern.

SHBA-ja e ka furnizuar me disa sosh muajt e kaluar Ukrainën. /koha