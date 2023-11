Dedaj për dëshmitë e mëhershme: S’kam qenë normal

Ish-ambasadori i Kosovës në Maqedoninë e Veriut, Gjergj Dedaj, ka deklaruar se është “pishman” për një pjesë të dëshmive që i ka dhënë pasluftës në lidhje me zhvillimet e vitit 1998.

Ai ka thënë të hënën para Dhomave të Specializuara se në shumicën e dëshmive nuk ka qenë në gjendje të mirë psikike.

“Në 90 për qind të deklarimeve që i kam bërë pasluftës s’kam qenë normal dhe në gjendje për të thënë të vërtetën. Jam i gatshëm të ballafaqohem me çdo gjë…Jam kufomë, s’kam asnjë vlerë. Nuk e di pse jam gjallë, unë nuk ligshtohem, jam i guximshëm dhe jam i përgatitur për të dhënë jetën….”, ka thënë Dedaj.

Ai ka shtuar se ishte ndaluar në 1998-n në fshatin Qirez të Skenderajt, por më pas është shprehur se Ushtria Çlirimtare e Kosovës “është heroike dhe ndër ushtritë më të pastra në historinë botërore”.

“Pjesëtarët e UÇK-së na kanë vendosur nëpër makinat e tyre dhe na kanë dërguar në Baicë…Më kujtohet që makinën e ka drejtuar Sylejman Selimi, ka qenë edhe dikush me mua në makinë. Nuk jam shumë i sigurt kush ka qenë”, ka deklaruar Dedaj, derisa dëshmonte se si ishte ndaluar në fshatin Qirez të Skenderajt nga ushtarë të UÇK-së.

“Dua t’ua tregoj një detaj që s’e kam thënë kurrë. Isha shumë i etur, sikur tash që s’na keni sjell as kafe e mendoj se është mirë me na sjell nga një kafe të gjithëve, pa dashur të ndërhyjë në rregullat e juaja…Kërkoj ndjesë nëse është ndërhyrje…Kam parë para derës së një shtëpie shisnin disa pije. Isha i etur dhe atë person e kam lutur të më blejë një pije. Ka zbritur, më ka çelur pijen, e kam pirë dhe s’kam pasur asnjë problem, as me shoferin e as me atë që ka qenë aty”, ka shtuar ai gjatë dëshmisë.