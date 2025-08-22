Deputetët mblidhen sot për vazhdimin e seancës konstituive

Deputetët e zgjedhur të Kuvendit të Kosovës do të mblidhen sot në vazhdimin e seancës konstituive, nga ora 11:00. Kjo është seanca e dytë pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese, e cila përcaktoi se kandidati për kryetar të Kuvendit mund të nominohet vetëm tri herë dhe procesi i votimit duhet të bëhet në mënyrë të hapur.
Në vazhdimin e seancës së 20 gushtit, partitë politike dështuan të konstituojnë legjislativin e nëntë, duke zgjatur ngërçin politik në vend. Dy kandidatet e propozuara nga Lëvizja Vetëvendosje, Albulena Haxhiu dhe Donika Gërvalla, nuk arritën të sigurojnë 61 votat e nevojshme, duke marrë vetëm deri në 57 vota.
Pas dështimit, Vetëvendosje akuzoi PDK-në, LDK-në dhe AAK-në për bllokim të formimit të institucioneve. Nga ana tjetër PDK deklaroi se do të japë votë vetëm për një kandidat të Vetëvendosjes që nuk ka qenë pjesë e qeverisë së kaluar. Ndërsa LDK theksoi se Vetëvendosje e ka ditur paraprakisht se Haxhiu dhe Gërvalla nuk do të siguronin vota të mjaftueshme. Tutje AAK shprehu pritjen që edhe në seancën e radhës Vetëvendosje të propozojë emra pa mbështetje të gjerë. E Nisma Socialdemokrate paralajmëroi se do të abstenojë deri në arritjen e një marrëveshjeje politike.
Zgjedhjet parlamentare në Kosovë janë mbajtur më 9 shkurt. Deri më tani janë zhvilluar 55 seanca për konstituimin e Kuvendit të ri, ndërsa kjo e sotmja është e 56-ta me radhë.
Gjykata Kushtetuese ka publikuar aktgjykimin e plotë për konstituimin e legjislativit të nëntë brenda 30 ditësh, afat që skadon më 18 shtator.