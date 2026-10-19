Dëshironi të shmangni ftohjet dhe gripin këtë vjeshtë? Hani këto ushqime

Një dietë e ekuilibruar e pasur me fibra, ushqime të fermentuara, vitaminë C, proteina dhe zink mund ta ndihmojë trupin të mbrohet më lehtë kundër gripit dhe ftohjeve, thanë nutricionistët amerikanë për Fox News.
Dietologia e regjistruar me bazë në New Jersey, Erin Palinski-Wade, shpjegon se imuniteti dhe zorrët janë të lidhura ngushtë.
Kur dietës i mungojnë fibrat, ushqimet e fermentuara dhe lëndët ushqyese kryesore, në zorrë ndodh një çekuilibër që dobëson sistemin mbrojtës të trupit.
Foto ilustruese
Sa më shumë ngjyra në pjatë
Palinski-Wade rekomandon që të përfshini në pjatën tuaj sa më shumë fruta dhe perime.
Specat, kivi, frutat agrume dhe brokoli janë të gjitha burime të shkëlqyera të vitaminës C si dhe të shumë lëndëve të tjera ushqyese.
Kosi, kefiri dhe lakra turshi janë gjithashtu pjesë të rëndësishme të dietës, pasi ato mbështesin florën e shëndetshme të zorrëve.
Fibra, që gjendet te fasulet, arrat dhe farat, luan gjithashtu një rol të madh në ruajtjen e shëndetit të zorrëve dhe imunitetit.
Sipas një raporti nga Kolegji Amerikan i Kardiologjisë, të botuar në shtator, vetëm gjashtë përqind e të rriturve amerikanë konsumojnë mjaftueshëm fibra çdo ditë.
Proteina dhe zink
Eksperti thekson se proteina dhe zinku janë thelbësore sepse trupi i përdor ato për të ndërtuar qeliza imune.
Burime të mira përfshijnë mishin e ligët, butakët, vezët, farat e kungullit dhe qiqrat.
Qumështi nuk rrit mukusin
Dietologia e regjistruar me bazë në Karolinën e Jugut, Lauren Manaker, rekomandon qumështin sepse përmban vitamina A dhe D, zink dhe selen, të cilat mbështesin imunitetin dhe gjithashtu ndihmojnë me hidratimin.
Personat intolerantë ndaj laktozës mund të zgjedhin qumësht pa laktozë, i cili ka të njëjtat lëndë ushqyese kryesore.
Besimi popullor se produktet e qumështit rrisin prodhimin e mukusit gjatë një ftohjeje është i pabazuar, sipas Klinikës Mayo.
Palinski-Wade shpjegon se qumështi i përzier me pështymën lë një ndjesi të një shtrese më të trashë në fyt, gjë që i bën njerëzit të mendojnë se kanë më shumë mukus, edhe pse trupi në të vërtetë nuk po prodhon më shumë.
Ujë, çaj dhe një gjumë i mirë natën
Pirja e shumë lëngjeve i mban rrugët e frymëmarrjes të lagështa, e cila është një nga linjat e para të mbrojtjes kundër viruseve, thotë Palinski-Wade. Ajo rekomandon ujë, supë, çaj jeshil dhe çaj xhenxhefili.
Gjumi cilësor, menaxhimi i stresit dhe aktiviteti fizik janë po aq të rëndësishëm për një sistem imunitar të shëndetshëm.
Shtesat ushqimore mund të ndihmojnë ata që nuk mund t’i marrin të gjitha lëndët ushqyese të nevojshme përmes ushqimit, por është mirë të konsultoheni me një mjek për to dhe t’i kushtoni vëmendje dozës, sepse një sasi më e madhe nuk do të thotë gjithmonë një efekt më të mirë.