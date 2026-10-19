Dëshironi të shmangni ftohjet dhe gripin këtë vjeshtë? Hani këto ushqime

Një dietë e ekuilibruar e pasur me fibra, ushqime të fermentuara, vitaminë C, proteina dhe zink mund ta ndihmojë trupin të luftojë më lehtë gripin dhe ftohjet, thanë nutricionistët amerikanë për Fox News.
Dietologia e regjistruar në New Jersey, Erin Palinski-Wade, shpjegon se imuniteti dhe zorrët janë të lidhura ngushtë. Kur dieta nuk ka fibra, ushqime të fermentuara dhe lëndë ushqyese kyçe, në zorrë ndodh një çekuilibër që dobëson sistemin mbrojtës të trupit.
Sa më shumë ngjyra në pjatë
Palinski-Wade këshillon që në pjatë duhet të ketë sa më shumë fruta dhe perime me ngjyra të ndezura. Specat, kivi, frutat agrume dhe brokoli janë një burim i shkëlqyer i vitaminës C, si dhe i shumë lëndëve të tjera ushqyese.
Kosi, kefiri dhe lakra turshi janë gjithashtu pjesë të rëndësishme të dietës, pasi ato mbështesin florën e shëndetshme të zorrëve. Fibra, që gjendet te fasulet, arrat dhe farat, luan gjithashtu një rol të madh në ruajtjen e shëndetit të zorrëve dhe imunitetit. Sipas një raporti nga Kolegji Amerikan i Kardiologjisë, të botuar në shtator, vetëm gjashtë përqind e të rriturve amerikanë konsumojnë mjaftueshëm fibra çdo ditë.
Proteinat dhe zinku
Eksperti thekson se proteina dhe zinku janë thelbësore sepse trupi i përdor ato për të ndërtuar qeliza imune. Burime të mira përfshijnë mishin e ligët, butakët, vezët, farat e kungullit dhe qiqrat.
Qumështi nuk rrit mukusin
Dietologia e regjistruar me bazë në Karolinën e Jugut, Lauren Manaker, rekomandon qumështin sepse përmban vitamina A dhe D, zink dhe selen, të cilat mbështesin imunitetin dhe gjithashtu ndihmojnë me hidratimin. Personat intolerantë ndaj laktozës mund të zgjedhin qumësht pa laktozë, i cili ka të njëjtat lëndë ushqyese kryesore.
Besimi popullor se produktet e qumështit rrisin prodhimin e mukusit gjatë një ftohjeje është i pabazuar, sipas Klinikës Mayo. Palinski-Wade shpjegon se qumështi i përzier me pështymën lë një ndjesi të një shtrese më të trashë në fyt, gjë që i bën njerëzit të mendojnë se kanë më shumë mukus, edhe pse trupi në të vërtetë nuk po prodhon më shumë.
Ujë, çaj dhe një gjumë i mirë natën
Marrja e mjaftueshme e lëngjeve i mban rrugët e frymëmarrjes të lagështa, e cila është një nga linjat e para të mbrojtjes kundër viruseve, thotë Palinski-Wade. Ai rekomandon ujë, supë, çaj jeshil dhe çaj xhenxhefili.
Manaker shton se gjumi cilësor, menaxhimi i stresit dhe aktiviteti fizik janë po aq të rëndësishëm për një sistem imunitar të shëndetshëm. Shtesat ushqimore mund të ndihmojnë ata që nuk mund t’i marrin të gjitha lëndët ushqyese të nevojshme përmes ushqimit, por është mirë të konsultoheni me një mjek për to dhe t’i kushtoni vëmendje dozës, sepse një sasi më e madhe nuk do të thotë gjithmonë një efekt më të mirë.