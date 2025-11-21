Detyra jonë është të punojmë dhe jo rezultatet

Ky është një rregull me dy anë të medaljes. Para Allahut, i Cili e di se deri ku shkon mundësia e njeriut… njeriu nuk ngarkohet me më shumë se sa ç’ka mundësi, dhe për këtë arsye rregulli është i saktë në peshoren e botës së padukshme, atë të gajbit. Por çfarë ndodh në botën e dukshme?
Në botën e dukshme çështja ndryshon, sepse detyra shoqërohet me përgjegjësi, përndryshe të drejtat do të humbnin. Mjeku, inxhinieri, punëtori, politikani, komandanti ushtarak dhe të tjerë, me punën e tyre lidhen jetë, pasuri dhe interesa njerëzore…
Këtu lindin gjykimet, rishikimet, komisionet e hetimit dhe nxirren vendimet për ata që kanë mangësi a neglizhencë… sepse, sa i përket të drejtave të njerëzve, parimi bazë është llogaridhënia e rreptë.
Prej këtej dalin rregullat e qeverisjes së mirë; bëhet llogaridhënia e drejtë; balancohet tabloja; dhe, sipas kësaj, rishikohen vendimet, sistemet dhe procedurat, dhe ndaj atyre që kanë shpërfillje merren dënimet dhe gjykimet përkatëse.
Përfundimi: kur të dëgjosh këtë rregull të thuhet përpara teje, ki parasysh ndryshimin mes botës së padukshme dhe asaj të dukshme, sepse pasojat e secilës janë të ndryshme, që të mos humbasin të drejtat.
Autor: Xhasim Sultan
Përktheu: Elton Harxhi