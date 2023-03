Dhjetëra mijëra izraelitë protestojnë kundër qeverisë për javën e nëntë me radhë

Dhjetëra mijëra izraelitë kanë demonstruar kundër planit të diskutueshëm të qeverisë së udhëhequr nga kryeministri Benjamin Netanyahu për të ndryshuar sistemin ligjor të vendit, ndërsa qeveria vazhdoi me ndryshimet e propozuara pavarësisht kundërshtimit masiv.

Qyteti qendror i Tel Avivit pa pjesëmarrjen më të madhe në protestat e kësaj jave të shtunën.

Në Tel Aviv, protestuesit valëvitën flamujt izraelitë. Protestues të tjerë valëvitën flamujt palestinezë dhe pro-minoriteteve dhe thërrisnin “Liri!”

Ndërsa të tjerët mbanin pankarta me portrete të Netanyahut dhe ministrave të linjës së ashpër midis tekstit “Nga kombi fillestar në kombin mbyllës”.

Protestat u zhvilluan gjithashtu në Jerusalem dhe Karmiel pranë Haifës. /mesazhi

Now in Tel Aviv solidarity with the village of Huwara that was under attack of settlers on Sunday during the anti government demo pic.twitter.com/Su5uRgWQUs

— Oren Ziv (@OrenZiv_) March 4, 2023