Dietë 7-ditore që do t’ju ndihmojë kundër stresit

Stresi është një përjetim i ndryshëm në varësi të njeriut, por shpesh shkaktohet nga problemet në familje, çift, karrierë ose me paratë.

Stresi mund të shkaktohet edhe nga ngjarje në dukje të parëndësishme ose ngjarje madhore që shfaqen krejt papritur.

Stresi nuk shoqërohet vetëm me ndjesinë e frikshme të ankthit, përkundrazi janë 9 organe të trupit që ndikohen rëndë prej tij.

Kur ndihemi të stresuar, nivelet e kortizolit rriten dhe mund të kompromentojnë funksionet e sistemit imunitar.

Më pas, organizmi përballet me çlirimin e adrenalinës dhe noradrenalinës që rrisin tensionin e gjakut dhe shkaktojnë djersitje të vazhdueshme.

Rritja e nivelit të hormoneve pakëson qarkullimin e gjakut në lëkurë dhe ngadalëson aktivitetin e stomakut duke ndërprerë tretjen.

Një dietë antistres për 7 ditë të javës

Menuja është e larmishme dhe nuk kërkon shumë mund për t’u mbajtur.

Dieta është menduar e tillë, që në fund do ju çlirojë tërësisht nga stresi.

E hënë

Mëngjesi: 200 ml qumësht me pak yndyrë, 20 gram feta biskote integrale

Zemër: 125 ml kos me pak yndyrë dhe fruta

Dreka: 150 gram makarona me 20 gram domate, 100 gram biftek viçi dhe 200 gram mashurka në avull

Zemër: 150 ml qumësht, me pak yndyrë

Darka: 200 gram supë me krem bizelesh, 60 gram proshutë e thatë, marinuar me pak limon, 200 gram sallatë rukola me domate të vogla.

E martë

Mëngjesi: 200 ml qumësht me pak yndyrë, 20 feta biskota integrale

Zemër: 20 gram çokollatë e zezë

Dreka: 40 gram makarona me 60 gram rikota, 2 lugë çaji vaj ekstra të virgjër ulliri, 1 lugë të vogël djathë Grana, 100 gram gjoks pule dhe 200 gr sallatë jeshile.

Zemër: Sallatë me fruta

Darka: 200 gram supë me krem selinoje, 80 gram proshutë të thatë me limon dhe 100 gram patate në avull.

E mërkurë

Mëngjesi: 200 ml qumësht me pak yndyrë, 20 gram feta biskota integrale.

Zemër: Një frut

Dreka: 50 gram spageti me 100 gram perime, karpaco me rukola me 70 gram mish, 10 gram djathë dhe 200 gram sallatë spinaqi

Zemër: Pak fruta të thata

Darka: Supë krem (100 gram spinaq dhe 100 gram patate), me 1 lugë djathë të grirë, një fetë bukë integrale dhe 200 gram sallatë mikse.

E enjte

Mëngjesi: 200 ml qumësht me pak yndyrë, 20 gram feta biskota integrale.

Zemër: Dy biskota integrale dhe një frut

Dreka: 40 gram makarona integrale me 100 gram kunguj, hudhër, majdanoz, një lugë të vogël vaj ulliri, gjysmë lugë të vogël djathë të grirë Grana.

Zemër: Sallatë me fruta

Darka: Eksallop me limon: 100 gram mish viçi dhe 200 gram sallatë mikse.

E premte

Mëngjesi: 200 ml qumësht me pak yndyrë, 20 gram feta biskota integrale.

Zemër: Dy biskota integrale dhe një frut

Dreka: 50 gram oriz integral me 20 gram rukola gatuar me pak qepë, gjysmë litri lëng perimesh, majdanoz dhe pak djathë të grirë. 120 gram salmon dhe 200 gram sallatë jeshile me domate dhe selino

Zemër: Pak fruta të thata

Darka: 200 gram supë me perime, 100 gram gjizë pa kripë, 200 gram mashurka në avull

E shtunë:

Mëngjesi: 200 ml qumësht me pak yndyrë, 20 gram feta biskota integrale.

Zemër: 125 ml kos me pak yndyrë dhe fruta brenda

Drekë: 100 gram gjel deti, 200 gram sallatë jeshile me selino dhe karota

Zemër: Një frut

Darka: 200 gram supë me krem selinoje, 80 gram proshutë e thatë me limon, 100 gram patate në avull

E diel:

Sipas dëshirës suaj.