Djaj që citojnë Biblën: ç’paralajmëroi ky soj këto ditë?

Sulmi i saponisur mbi Iran, e frikshme ajo çfarë tha Netanyahu së fundi
Teksa Irani ndodhet tashmë nën nëj sulm amerikano-izraelit, vjen në kujtesë deklarata e para pak ditëve e Netanyahut që thotë shumëçka mbi atë se kah po shkon Lindja e Mesme.
Izraeli po punon për të krijuar aleancën e vet rajonale për t’u përballur me boshtin iranian dhe Vëllazërinë Myslimane, tha kryeministri izraelit në një konferencë të udhëheqjes së agjencisë së inteligjencës vendase Shin Bet.
“Ne përballemi me sfida nga dy anë; nga njëra anë, ekziston boshti shiit i plagosur, por ekziston edhe boshti sunit i përfaqësuar nga Vëllazëria Myslimane.
Ne kemi një interes të fortë në krijimin e boshtit tonë me vendet që kundërshtojnë të dy boshtet e Islamit radikal. Kjo përfshin shumë vende, disa prej të cilave na vizitojnë këto ditë dhe të tjera që ne po vizitojmë. Po flas për të gjithë rrethin që përfshin Lindjen e Mesme.
Doja të përdorja një shprehje biblike të përshtatshme për festën e Purimit, ‘nga Hududa në Kush’, e cila është shumë afër asaj që dua të them, dhe përfshin gjithçka midis tyre, deri në Detin Mesdhe“, tha Netanyahu.
Citimi nga Tora, “Nga Hududi në Kush”, i referohet hapësirës së madhe gjeografike nga India në Etiopi.
Në vitet 1950 dhe 1960, Izraeli ndoqi një strategji për të krijuar aleanca me shtete dhe entitete jo-arabe në periferi të Lindjes së Mesme, duke përfshirë Turqinë, Iranin, Etiopinë dhe kurdët. Tani ishte radha e aleancës me vendet arabe për të luftuar kundër arabëve.
Por një aleancë tjetër po e ndërton tashmë kohët e fundit, atë me Indinë, Greqinë dhe Qipron. Se ç’do të ndodhë më tej, veç Zoti e di, por ajo që po shfaqet në horizont paralajmëron një stuhi që mund të përfshijë të gjithë botën.
Dhe si gjithnjë, zjarrvënësit janë po ata të gjithmonshmit, herë të dukshëm e herë të padukshëm, herë si persekutorë e herë si viktima: hebrenjtë! /tesheshi