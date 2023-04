Doha – Guterres dhe të dërguarit e OKB-së nisin bisedimet – VIDEO

Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres do të takohet nesër në Doha me të dërguarit specialë për Afganistanin, për të diskutuar qasjen ndaj qeverisë talebane, ndërkohë që misioni i OKB-së në vend po bëhet më i ndërlikuar.

Organizata po përballet me një nga krizat më të rënda humanitare në botë, në Afganistan, e përkeqësuar nga vendimi i talebanëve për të penguar vajzat të shkojnë në shkollë dhe gratë të punojnë, përfshirë edhe për OKB-në.

Bisedimet me përfaqësuesit e rreth 25 vendeve dhe organizatave ndërkombëtare do të zhvillohen në Doha, në një vend të pazbuluar, në mungesë të talebanëve, të cilët morën pushtetin në gusht të vitit 2021.

“Çdo njohje e talebanëve është krejtësisht jashtë diskutimit”, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Vedant Patel.

Gjatë takimit, Guterres pritet të japë një përditësim mbi operacionet thelbësore humanitare të organizatës në Afganistan, pasi grave afgane iu ndalua të punonin për agjencitë e OKB-së.

Të enjten e kaluar, Këshilli i Sigurimit prej 15 anëtarësh votoi njëzëri një rezolutë që dënon kufizimet e vendosura ndaj afganëve dhe u kërkon të gjitha vendeve të përpiqen të ndryshojnë urgjentisht politikat.

Ministria e Jashtme afgane hodhi poshtë rezolutën duke thënë se ishte një çështje e brendshme sociale e vendit. /atsh

Doha: Antonio Guterres will host closed-door meeting featuring special envoys on Afghanistan from various countries who aim to “clarify expectations” on concerns incl Taliban authorities’ restrictions on women. spokesman Stephane Dujarric.@imtiazjalali90 #Kabul #TTP #Kashmir pic.twitter.com/F4Hh2iKtgJ

— Helmand News (@helmandnews) April 28, 2023