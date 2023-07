Dokumentari për shënimin e 10-vjetorit të masakrës së Rabaa-s do të transmetohet në BAFTA

EgyptWatch, një platformë për të drejtat e njeriut, njoftoi se do të shfaqë premierë një dokumentar që shënon dhjetëvjetorin e masakrës së Rabaa-s në lokalin prestigjioz BAFTA të Londrës.

“Kujtimet e një masakre”, një dokumentar për masakrën e kryer nga forcat egjiptiane të sigurisë kundër protestuesve pro-demokracisë në 2013, do të shfaqet më 3 gusht në Akademinë Britanike të Arteve të Filmit dhe Televizionit (BAFTA) si pjesë e ngjarjeve për të shënuar dhjetëvjetorin e mizorisë, e cila mori jetën e më shumë se 1000 njerëzve.

Dokumentari përfshin dëshmi ekskluzive të të mbijetuarve dhe dëshmitarëve okularë, duke përfshirë Craig Summers, ish-shefin e sigurisë për Sky News, Musab Al-Shami, një fotograf për Associated Press dhe David Kirkpatrick, drejtues i gazetës New York Times në Kajro në atë kohë, dhe të tjerë që ishin dëshmitarë të masakrës.

Dokumentari u përzgjodh për çmimin “Dokumentari më i mirë” në Festivalin e Filmit në Suedi 2023.

Në një deklaratë për përvjetorin e shtatë të masakrës, Human Rights Watch (HRW) e cilësoi masakrën e Rabaa-s si “vrasjen masive më të keqe të demonstruesve në historinë moderne të Egjiptit” dhe kërkoi një hetim të pavarur për krimet e kryera atë ditë dhe dënimin e përgjegjësve.

Një diskutim do të mbahet pas shfaqjes në 3 gusht, tha EgyptWatch. /mesazhi

The 10th Anniversary of the Rabaa Massacre

EgyptWatch is proud to bring you the premiere of “Memories of a Massacre,” a documentary following the Rabaa massacre in Egypt, at the British Academy of Film and Television Arts (BAFTA).

Thursday, 3rd August at 18:00 pm

— Osama Gaweesh (@osgaweesh) July 19, 2023