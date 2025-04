Domosdoshmëria e braktisjes së rrethit përgojues

“Nuk mund të jesh besimtarë ti që shtiresh si besimtarë.

Vetëm kontrolloje (testoje) veten në një gjë dhe do të shohesh se ne çfare niveli është besimi juaj:

Kur një njeri t’a kthen shpinën, kur nuk është aty, nëse gjuha juaj e lëndon atë përmes thashethemeve dhe përgojimeve?

Jo, ti je besimtar shume i dobët !

Nëse ju qëndroni si një besimtar i dobët për një kohë të gjatë, do të pushoni së qeni besimtar, sepse nuk mund të jeni besimtar i dobët për një kohë të gjatë. Ju do të duhet të peshoni diku, ose të forconi besimin tuaj ose ai do të harxhohet.

Provoje veten a jane te tjerët te sigurt nga gjuha dhe dora jote. E dini ate formulimin “brutal”: ku Allahu urdhëron duke krahasuar: “Mos përgojoni njëri-tjetrin. Mos vallë ndonjëri prej jush dëshiron të hajë mishin e vëllait të vet të vdekur? Ndërsa fjala e Allahut asnjëherë nuk është e rastësishme.

Pse vëllaut tend te vdekur?

Sepse nuk mund te mbrohet, nuk është aty”.

(Akademik, Muamer Zukorliq).

P.s. Ajeti i lartecekur Kur’anor, përmend shkatërrimin që sjell përgojimi në shpirtin e njeriut dhe në trupin e shoqërisë.

Prandaj, shërimi me i suksesshëm nga ky ves është, braktisja, largimi dhe bojkotimi i ambientit dhe njerëzve, qe këtë ves e kane mentalitet.