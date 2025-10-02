Drita merr një pikë në udhëtim ndaj KuPS

Drita ka marrë një pikë nga debutimi historik në Ligën e Konferencës, duke luajtur baras me KuPsin në Finlandë.
Kampionia e Kosovës luajti 1:1, duke ia mohuar vendësve fitoren, 10 minuta para fundit të ndeshjes.
Me një paraqitje të mirë në ndeshjen e parë në garat evropiane, skuadra e Zekirija Ramadanit pati më shumë nga loja, me dy raste të mira për shënim.
Por në pjesën e dytë Piotr Parzyszek (74’)shfrytëzoi një gabim në mbrojtje dhe kaloi ekipin nikoqir në avantazh.
Të pakënaqur me këtë rezultat duke parë se mund të merrnin më shumë nga loja, Albert Dabiqaj (80’) ka shënuar golin historik të Dritës, duke u bërë vendimtar në pikën e parë në Conference League.
Gjilanasit ndeshjen e radhës e luajnë në “Fadil Vokrri”, kundër Omonias më 23 tetor.