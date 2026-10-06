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Raphinha te Barcelona deri më 2030

Braziliani Raphinha ka arritur marrëveshje me Barcelonën për vazhdimin e bashkëpunimit, gjë që do të zyrtarizohet brenda kësaj jave.

Me kontratën e re, Raphinha do të jetë pjesë e Barcelonës deri në vitin 2030 kurse kontrata e mëparshme i skadonte në vitin 2028.

Bëhet e ditur se palët kanë finalizuar marrëveshjen plotësisht dhe vetëm po pritet njoftimi zyrtar nga skuadra e Barcelonës.

29-vjeçari po shkëlqen këtë sezon, ku qysh tani është shndërruar në lojtarin kryesor te Barcelonës me 14 gola e 3 asistime në 8 ndeshje të luajtura në të gjita garat.

Aktualisht, Raphinha është kapiten i Barcelonës, ekip për të cilin luan prej vitit 2022 kur iu bashkua nga Leeds Unitedi kurse deri më tani, ai ka realizuar 56 gola në 129 paraqitje për ekipin spanjoll.

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