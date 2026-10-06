Kosova U21 mbyllë kualifikimet me Finlandën

Kombëtarja U21 e Kosovës në futboll, sot do ta zhvillojë ndeshjen e fundit kualifikuese për Evropianin që vitin tjetër mbahet në Shqipëri dhe Serbi.
Duelin kundër Finlandës, Kosova U21 e luan në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë me fillim nga ora 19:00.
Kjo edhe është përballja e fundit për Kosovën U21 në ciklin kualifikues për Evropianin 2027.
“Dardanët” e rinj, i fituan dy ndeshjet e muajit të kaluar duke mposhtur Qipron 2:1 dhe San Marinon me shifrat 3:0.
Aktualisht, Kosova është e katërta në grup me 14 pikë dhe pa gjasa për kualifikim në Evropian derisa Finlanda renditet e dyta me 22 pikë.
Grupit i prinë Spanja me 24 pikë, Rumania është e treta me 16 pikë, pastaj vjen Qipro në pozitën e pestë me 3 pikë dhe San Marino pa pikë që zë vendin e fundit.