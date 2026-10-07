Pensionohet Pedro, legjenda e Spanjës dhe Barcelonës

Në moshën 39-vjeçare, Pedro Rodríguez ‘Pedrito’ ka njoftuar tërheqjen e tij nga futbolli. Futbollisti i lindur në Tenerife, fitues i Kupës së Botës me Spanjën në vitin 2010, kishte qenë pa klub që kur u largua nga Lazio më 30 qershor dhe e njoftoi vendimin e tij nëpërmjet rrjeteve sociale.
“Ndjej se është koha. Koha për të bërë një hap përpara dhe për të filluar një kapitull të ri në jetën time. Largohem krenar që e kam jetuar ëndrrën time dhe për të gjithë njerëzit që ishin pranë meje për ta bërë atë realitet. Faleminderit, futboll, që më bëre kaq të lumtur”, shkroi ai.
Siento que es el momento. El momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida. Me voy orgulloso por haber vivido mi sueño y por todas las personas que estuvieron a mi lado para hacerlo realidad. Gracias fútbol por hacerme tan feliz. https://t.co/4sEI3GFGQU
Pedro largohet si një nga futbollistët më të dekoruar në historinë e futbollit spanjoll. Banori i Ishujve Kanarie fitoi Kupën e Botës në vitin 2010, Kampionatin Evropian në vitin 2012, tre tituj të Ligës së Kampionëve me Barcelonën, një titull të Premier Ligës me Chelsean, pesë tituj të Ligës Spanjolle, tre Superkupa UEFA, një Ligë Europa, dy Kupa Bote për Klube, një Kupë FA, tre tituj të Kupës së Mbretit dhe katër Superkupa Spanjolle.
Si profesionist, duke llogaritur karrierën e tij te Barcelona, Roma, Chelsea dhe Lazio, së bashku me Ekipin Kombëtar të Spanjës, ai ka grumbulluar 841 ndeshje zyrtare dhe mbi 200 gola. Me Lazion, për shembull, ku luajti deri sezonin e kaluar në moshën 38 vjeç, ai shënoi pesë gola sezonin e kaluar… dhe 14 sezonin para tij, 2024-25./