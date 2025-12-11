Drita mposhtet nga AZ Alkmaar

Drita e kapësuar humbjen e parë në fazën e ligës së Conference League, pas plot pesë ndeshjeve.
Kampioni i Kosovës, u mposht në stadiumin ”Fadil Vokrri” në Prishtinë, nga skuadra holandeze, AZ Alkmaar, me rezultat 0-3.
Alkmaar kaloi në epërsi qysh në minutën e 17-të, me golin e Sven Mijnans. Me rezultat 0-1 u mbyll edhe pjesa e parë.
Në pjesën e dytë, skuadra holandeze shënoi edhe dy gola të tjerë.
Isak Jansen në minutën e 58-të dhe Ibrahim Sadiq në minutën e 90-të u shtuan në listën e golashenuesve.
Pavarësisht humbjes, Drita është një hap larg për të siguruar kualifikimin në fazën tjetër të Conference League, pasi ka 8 pikë, derisa në ndeshjen e fundit luan në udhëtim te skuadra spanjolle, Rayo Vallecano.
Në anën tjetër, AZ Alkmaar me këtë fitore shkon në kuotën e 9 pikëve.