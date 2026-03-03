Duke hyrë në luftë kundër Iranit, arabët do të hapnin derën e humnerës

Shtetet arabe përballen me sfidën e rrezikshme të hyrjes në një luftë të hapur me Iranin. Nëse do të ndodhte që shtetet arabe të tërhiqeshin në një përballje të drejtpërdrejtë ushtarake me Iranin, një gabim i tillë historik do t’u kushtonte shtrenjtë si arabëve ashtu edhe iranianëve. Sigurisht, fituesit e vetëm në atë luftë do të ishin Amerika dhe Izraeli.
Tërheqja e arabëve në një luftë me Iranin është qëllimi strategjik i Izraelit. Ky krijim sionist mezi pret momentin kur rajoni do të përfshihet në një luftë të zgjatur rraskapitëse. Izraeli, edhe me mbështetjen e SHBA-së, nuk do të rrezikojë të angazhohet në një luftë të pafundme rraskapitëse. Në vend të kësaj, ata thjesht do të sulmojnë objektivat e tyre strategjike dhe të dyja palët do të tërhiqen pasi të kenë arritur objektivat e tyre, pa asnjë shqetësim për arritjen e një marrëveshjeje me Iranin ose sigurimin e rajonit.
Pra, Amerika dhe Izraeli, pasi të kenë arritur qëllimet e tyre, do t’i lënë shtetet arabe vetëm për t’u përballur me pasojat.
Në një situatë të tillë, pra, në një luftë midis Iranit dhe shteteve arabe, nuk do të kishte fitues, të gjithë do të ishin humbës. Irani është mjaft i fuqishëm për t’u shkaktuar dëme të mëdha shteteve arabe. Përdorimi i komuniteteve shiite që jetojnë në shtetet arabe do të ishte veçanërisht i theksuar.
Shtetet arabe janë shumë më të pasura se Irani, ato kanë një infrastrukturë shumë të shtrenjtë që kanë frikë ta humbasin, sepse kjo do të rriste shanset e shembjes së tyre. Ndërkohë, Irani, kapacitetet e të cilit aktualisht po shkatërrohen, mund të arrijë në një pikë ku nuk kanë më asgjë për të humbur.
Arrijmë në pjesën kyçe të një skenari kaq të rrezikshëm. Të përballur me pasoja të rënda, arabët do të detyroheshin të kërkonin ndihmë dhe mbrojtje nga Amerika, Izraeli dhe vendet evropiane. Sigurisht, ata mund të marrin mbrojtje, ose ndihmë, nga Amerika dhe Izraeli vetëm me kusht që të përmbushin të gjitha dëshirat e tyre, gjë që në fund të fundit i çon arabët në skllavëri afatgjatë.
Përveç sfidave dhe rreziqeve të lartpërmendura, arabët kanë një mundësi të shkëlqyer që më në fund të ndjekin rrugën e duhur, të kthehen te vlerat e tyre të vërteta, të heqin qafe ata që i kanë shfrytëzuar për dekada të tëra dhe të ndërtojnë mburojën dhe forcën e tyre. /tesheshi