Duolingo zëvendëson punonjësit me AI

CEO-ja pohon se Duolingo ende “kujdeset shumë për punonjësit e saj”, por se duhet të eliminojë pengesat për t’i përdorur ata në mënyrën më të mirë. Për këtë arsye, kompania do të kërkojë përvojë me AI si në procesin e punësimit, ashtu edhe në vlerësimet e performancës.

Duolingo ka njoftuar se tani do të jetë një kompani “AI-first” — pra, do të zëvendësojë punonjësit me inteligjencën artificiale. Në një email publik, CEO Luis von Ahn shpjegoi se Duolingo do të “ndalojë gradualisht përdorimin e kontraktorëve për punë që mund të bëhet nga AI”. Kjo vjen pas vendimit të janarit 2024 për të shkurtuar 10 për qind të kontraktorëve, pjesërisht sepse AI mund të kryente detyrat e tyre.

Në email, von Ahn thekson se Duolingo ka “nevojë të krijojë një sasi të madhe përmbajtjeje, dhe ta bësh këtë manualisht nuk është e shkallëzueshme. Një nga vendimet më të mira që kemi marrë kohët e fundit ishte zëvendësimi i procesit të ngadaltë, manual të krijimit të përmbajtjes me një të drejtuar nga AI. Pa AI, do të na duheshin dekada për të rritur përmbajtjen për më shumë nxënës. Ne u detyrohemi nxënësve tanë ta marrin këtë përmbajtje sa më shpejt të jetë e mundur.”

Në email, von Ahn pranon se AI është larg së qenuri e përsosur — kush do ta kishte menduar? Por ai thotë se Duolingo duhet të veprojë me urgjencë, në vend që të presë dhe të pranojë “goditje të vogla të rastësishme” në cilësi. Do të shohim se çfarë forme do të marrin këto nisma të reja të bazuara në AI.