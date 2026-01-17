Ecja gjatë dimrit, mburojë natyrale për shëndetin

Sipas mjekëve, ecja e rregullt gjatë muajve të dimrit mund të ulë rrezikun e gripit dhe ftohjes deri në 50%. Edhe pse temperaturat e ulëta na bëjnë të qëndrojmë më shumë brenda, lëvizja në ajër të pastër forcon sistemin imunitar, përmirëson qarkullimin e gjakut dhe ndihmon trupin të përballojë më mirë viruset sezonale.
Një shëtitje e përditshme, edhe për 20–30 minuta, ndihmon në:
rritjen e energjisë
uljen e stresit
përmirësimin e frymëmarrjes
forcimin e mushkërive
Vishuni ngrohtë, merrni frymë thellë dhe bëjeni ecjen pjesë të rutinës suaj, trupi juaj do t’ju falënderojë
Kujdesi për shëndetin fillon me hapa të vegjël, por të qëndrueshëm.