Ecja gjatë dimrit, mburojë natyrale për shëndetin

Sipas mjekëve, ecja e rregullt gjatë muajve të dimrit mund të ulë rrezikun e gripit dhe ftohjes deri në 50%. Edhe pse temperaturat e ulëta na bëjnë të qëndrojmë më shumë brenda, lëvizja në ajër të pastër forcon sistemin imunitar, përmirëson qarkullimin e gjakut dhe ndihmon trupin të përballojë më mirë viruset sezonale.

Një shëtitje e përditshme, edhe për 20–30 minuta, ndihmon në:

rritjen e energjisë

uljen e stresit

përmirësimin e frymëmarrjes

forcimin e mushkërive

Vishuni ngrohtë, merrni frymë thellë dhe bëjeni ecjen pjesë të rutinës suaj, trupi juaj do t’ju falënderojë

Kujdesi për shëndetin fillon me hapa të vegjël, por të qëndrueshëm.

