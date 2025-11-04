Ecja zbathur, një kënaqësi e vërtetë për këmbët tuaja

Përpara se të dalim jashtë, shumica prej nesh veshim një palë atlete, këpucë ose çizme pa u menduar dy herë. Por nëse moti është i këndshëm aty ku jeni, pse të mos provoni të dilni zbathur herë pas here?
Është mirë për ju dhe një kënaqësi e vërtetë për këmbët tuaja.
Nëse po pyesni veten se si ecja zbathur i forcon këmbët, si të ecni zbathur më shpesh dhe kush ndoshta nuk duhet ta provojë këtë, ja disa përgjigje:
Cilat janë përfitimet e të ecurit zbathur?
Të qenit i mbyllur me këpucë është mjaft monotone për këmbët me kalimin e kohës.
“Ecja zbathur i lejon shputat e këmbëve tuaja të përjetojnë stimuj të tjerë”, thotë Dr. Thomas Schneider, specialist në kirurgjinë e këmbëve dhe të kyçit të këmbëve në spitalin ortopedik Gelenk Klinik në Gundelfingen të Gjermanisë.
Sipërfaqe të ndryshme – bari, rëra, guralecët, balta – stimulojnë mbaresat nervore në shputat e këmbëve, të cilat ia transmetojnë sinjalet trurit.
Kjo nxit një ndërgjegjësim më të mirë për trupin – ndjenjën tuaj të pozicionit dhe lëvizjes së trupit tuaj – dhe shpesh edhe një qëndrim më të drejtë.
“Si pasojë, ecja zbathur përmirëson defektet e mundshme posturale”, thotë Schneider.
Përveç kësaj, kjo çon në një stabilitet më të mirë të kyçeve dhe ekuilibër të trupit në një periudhë afatmesme dhe afatgjatë.
“Ecja zbathur ndihmon gjithashtu në forcimin e muskujve të këmbëve”, thotë podologia Tatjana Pfersich.
Muskujt e fortë të këmbëve ulin rrezikun e zhvillimit të shputave të thembrës, të cilat shpesh janë rritje të dhimbshme kockore ku kocka e thembrës lidhet me fashën plantare, brezin e trashë të indeve midis thembrës dhe pjesës së sipërme të këmbës.
A sjell të ecurit zbathur në shtëpi, të njëjtat përfitime si të ecurit jashtë?
Jo. Nuk ka rëndësi nëse dyshemeja është e shtruar me pllaka, parket apo qilim, “këto sipërfaqe ofrojnë shumë pak stimuj për shputat e këmbëve tuaja”, thotë Schneider.
Është më mirë të ecësh zbathur në mjedise natyrore me kushte të ndryshme të tokës.
“Por të ecësh zbathur në shtëpi ka edhe një efekt pozitiv”, thotë ai, duke shtuar se të ecësh nëpër shtëpi ose apartament me çorape shpesh ka të njëjtin efekt si të jesh zbathur.
A nuk është e rrezikshme të ecësh zbathur jashtë? Në fund të fundit, këmbët e tua janë të pambrojtura.
Ekziston rreziku i lëndimit, thotë Pfersich.
Objekte të mprehta, të tilla si copa qelqi, mund të shpojnë lehtësisht shputat e këmbëve dhe të shkaktojnë prerje.
Grerëzat dhe bletët në lëndina dhe livadhe mund t’ju pickojnë nëse shkelni aksidentalisht mbi to.
Prandaj, duhet të keni kujdes se ku shkelni kur ecni zbathur jashtë.
A është ecja zbathur e përshtatshme për të gjithë?
Në thelb, po, “duke përfshirë të moshuarit dhe fëmijët”, thotë Schneider.
Megjithatë, njerëzit me dëmtime nervore që rezultojnë në zvogëlim ose mungesë ndjeshmërie në këmbë, siç mund të ndodhë tek diabetikët, duhet të jenë veçanërisht të kujdesshëm.
Ata janë në rrezik të veçantë pasi nuk mund të ndiejnë dëmtime të mundshme në shputat e këmbëve.
Nëse nuk janë të sigurt për të ecur zbathur, është mirë të konsultoheni me një mjek.
A duhet që këmbët tuaja të mësohen me ecjen më të shpeshtë zbathur?
“Ecja zbathur nuk është problem për këmbë të shëndetshme”, thotë Pfersich.
Megjithatë, kjo mund të mos jetë e vërtetë nëse keni një deformim si shputa e sheshtë, shputa e hapur ose shputa e shtrembër.
Edhe pse ecja zbathur ka efekte pozitive edhe në këto raste, “personat e prekur duhet të marrin këshilla mjekësore para se të fillojnë”, thotë Schneider.
Është e rëndësishme të filloni të ecni zbathur gradualisht, pasi muskujt e këmbëve kanë nevojë për kohë për t’u përshtatur me stresin e ri, thotë ai.
Në fillim duhet të ecni pa këpucë ose çorape vetëm për rreth pesë minuta në sipërfaqe të buta.
Nëse kjo shkon mirë, mund të vazhdoni me ecje më të gjata në sipërfaqe të tjera.
Po sikur këmbët tuaja të bëhen më të forta duke ecur zbathur?
Kjo mund të ndodhë. “Lëkura juaj lëviz kur ecni, dhe kur ecni zbathur, ajo i nënshtrohet drejtpërdrejt të gjithë fërkimit dhe presionit”, thotë Pfersich.
Formimi i kallove është një mekanizëm mbrojtës i trupit.
“Por nëse ato trashen shumë, duhet të hiqen për të parandaluar plagët e hapura ose çarjet e lëkurës, ndaj të cilave diabetikët në veçanti janë të ndjeshëm”, thotë Pfersich.
Megjithatë, nëse hiqni shumë prej tyre, ato do të rishfaqen veçanërisht shpejt.
Si mund ta integroni më shumë ecjen zbathur në rutinën tuaj të përditshme?
Ja tre këshilla:
“Me vetëdije, lini kohë për të ecur zbathur”, thotë Schneider.
Mund të mjaftojë thjesht të ecni nëpër kopshtin tuaj, në sipërfaqet e ndryshme që mund të ketë, pa çorape ose këpucë.
Një alternativë e mundshme është vizita e njërit prej parqeve ose shtigjeve të caktuara “zbathur”, që gjenden në disa vende. Kontrolloni internetin për të parë nëse ka ndonjë të tillë në zonën tuaj.
“Edhe të ashtuquajturat këpucë zbathur mund të jenë të dobishme”, thotë Schneider.
Ato kanë një shputë shumë të hollë dhe fleksibile, dhe kanë një hapësirë të gjerë për gishtërinjtë.
Këmbët tuaja përpunojnë stimujt e ndryshëm nga sipërfaqe të ndryshme nëpërmjet mbaresave nervore në shputat tuaja, por, ndryshe nga të ecurit zbathur, janë të mbrojtura në të njëjtën kohë.