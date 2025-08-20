Ecjet në plazh: Më të shëndetshme në mëngjes apo në mbrëmje?

Ecjet përgjatë bregdetit janë një nga mënyrat më të preferuara për të kombinuar relaksin me aktivitetin fizik, por cila është koha më e mirë për të përfituar maksimalisht prej tyre – mëngjesi apo mbrëmja?
Sipas ekspertëve të shëndetit, ecja në mëngjes sjell benefite të shumta. Ajo ndihmon në përshpejtimin e metabolizmit, përmirëson humorin dhe ju jep energji për pjesën tjetër të ditës. Po ashtu, ajri është më i pastër dhe temperaturat janë më të freskëta, gjë që e bën më të lehtë aktivitetin fizik.
Nga ana tjetër, ecja në mbrëmje, veçanërisht pas një dite të gjatë, ndihmon në çlodhje, redukton stresin dhe përgatit trupin për një gjumë më të mirë. Shumë persona ndihen më aktivë fizikisht gjatë orëve të pasdites dhe e kanë më të lehtë të kryejnë ushtrime pa u ndier të lodhur.
Pra, të dyja kohët kanë përfitime të veçanta. Zgjedhja varet nga stili juaj i jetesës dhe çfarë synoni të arrini: energji dhe freski në mëngjes apo relaksim dhe qetësi në mbrëmje. Ajo që mbetet e sigurt është se ecja në plazh, në çdo orë të ditës, është një dhuratë për trupin dhe mendjen.