Edhe Papa Leo në “OKB”-në e Trump-it?!

Vatikani po shqyrton një ftesë që ka ardhur nga Uashingtoni
Papa Leo tha të dielën se civilët në Ukrainë po i ekspozohen të ftohtit të dimrit për shkak të sulmeve të vazhdueshme ruse dhe bëri thirrje për t’i dhënë fund konfliktit që filloi me pushtimin rus në shkurt 2022.
“Armiqësitë e zgjatura… kanë pasoja gjithnjë e më serioze për civilët”, tha Papa Leo pas lutjes së tij javore Angelus.
“U bëj thirrje të gjithëve të intensifikojnë përpjekjet për t’i dhënë fund kësaj lufte”, tha Papa, duke treguar vuajtjet e civilëve në Ukrainë.
Kardinali Pietro Parolin, diplomati më i lartë i Vatikanit, tha të mërkurën se Papa Leo është ndër udhëheqësit botërorë të ftuar për t’u bashkuar me Komitetin e Paqes të Presidentit të SHBA-së Donald Trump.
Leo, i cili është papa i parë nga SHBA-ja dhe ka qenë kritik i disa prej politikave të Trump-it, aktualisht po e shqyrton ftesën, shtoi Parolin.
“Papa e ka marrë ftesën dhe ne po shqyrtojmë se çfarë të bëjmë,” u tha Parolin gazetarëve. “Mendoj se do të duhet pak kohë për ta shqyrtuar para se të japë një përgjigje.”
Komiteti i Paqes fillimisht u krijua për t’i dhënë fund konfliktit në Rripin e Gazës, por Trump ka thënë se do të ketë kompetenca shumë më të gjera dhe do të zgjidhë konfliktet në një shkallë globale. Ndërsa disa vende, si Izraeli dhe Egjipti, e kanë pranuar ftesën, një numër i të tjerëve kanë shprehur kujdes, me diplomatë që paralajmërojnë se kjo mund të dëmtojë punën e Kombeve të Bashkuara. /tesheshi