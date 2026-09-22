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Edukata e namazit

Të dashur fëmijë!

Faleni Namazin!

Vërtet namazi të mbron nga shthurja dhe nga çdo vepër e shëmtuar.

Namazi është lidhja e njeriut me Allahun.

Namazi është shtyllë e Islamit.

Namazi është dëshmi në Ditën e Gjykimit.

Namazi është dritë.

Dialog:

Ismaili: Babi, Sa namaze duhet të falë muslimani në ditë?

Babai: Pesë namaze në ditë.

Ismaili: Kur është bërë namazi obligim për herë të parë?

Babai: Në natën e Israsë dhe Miraxhit.

Ismaili: A mund të ma shpjegosh pak?

Babai: Në këtë natë, Profeti (a.s) është ngritur sipër 7 qiejve dhe prej aty është urdhëruar me faljen e 50 namazeve në ditë.

Ismaili: Babi, por ne falemi vetëm pesë herë në ditë?!

Babai: Në fillim Profeti (a.s) u urdhërua të falte 50 namaze, por pastaj Allahu ia uli numrin dhe e urdhëroi të falte vetëm 5 namaze në ditë. Prandaj ne falim 5 namaze në ditë, por shpërblimin e kemi sa për 50 namaze.

Ismaili: Faleminderit babi.

Lumi që pastron

Një ditë Profeti (a.s) i pyeti shokët e tij: “Nëse një lumë kalon pranë shtëpisë tuaj dhe ju laheni në të pesë herë në ditë, a do të pastroheshit”? Ata thanë: “Po”. Profeti (a.s) tha: “Kështu është edhe çështja e namazit. Kur ju faleni pesë herë në ditë, pastroheni nga gjynahet”.

Profetët e kanë pasë falur namazin

Profeti Ibrahim (a.s) e ka falur namazin.

Profeti Ismail (a.s) e ka falur namazin.

Profeti Musa (a.s) e ka falur namazin.

Profeti Harun (a.s) e ka falur namazin.

Profeti Zekerija (a.s) e ka falur namazin.

Profeti Isa (a.s) e ka falur namazin.

Profeti Muhamed (a.s) e ka falur namazin.

Të gjithë profetët e Allahut (Paqja qoftë mbi ta) kanë falur namaz.

Pesë namazet e obligueshme janë: Sabahu, Dreka, Ikindia, Akshami dhe Jacia. Muslimani i fal namazet në kohët e tyre

Dialog:

Shahini: Tahir, hajde të ikim në xhami!

Tahiri: Ik ti, sepse unë do të shkoj njëherë në shtëpi. Shahini: Po përse do të ikësh në shtëpi?

Tahiri: Po ja, deri tani ne po luanim dhe rrobat e mia janë bërë pis, kështu që unë do të shkoj në shtëpi të ndërrohem, të vesh rroba të pastra dhe pastaj do të vij menjëherë në xhami.

Shahini: Ke shumë të drejtë, pasi edhe rrobat e mia janë bërë pis dhe nuk është mirë që të falemi me këto rroba të pista, prandaj edhe unë do të shkoj në shtëpi e të vesh rroba të pastra.

Tahiri: Hajde, le të shpejtojmë!

Kushtet që duhet të plotësohen para namazit:

1 – Njeriu duhet të marrë abdes apo gusul, ose në mungesë të ujit të marrë tejemum.

2 – Të drejtohet nga Qabja.

3 – Trupi, rrobat dhe vendi ku do të falet, të jenë të pastra.

4 – Pjesët e turpshme të trupit duhet të jenë të mbuluara. Pjesë e turpshme tek meshkujt konsiderohet nga kërthiza deri tek gjuri, kurse tek femrat i gjithë trupi përveç fytyrës dhe duarve e këmbëve deri në kyçe.

5 – Të ketë hyrë koha e namazit përkatës.

6 – Të bëjë nijetin për namazin që do të falë.

Kushtet (ruknet) që duhet të plotësohen gjatë faljes së namaz:

1 – Tekbiri fillestar.

2 – Qëndrimi në këmbë dhe leximi i Kuranit.

3 – Rukuja.

4 – Sexhdja.

5 – Teshehudi i fundit

6 – Përfundimi i namazit, duke dhënë selam në të dy krahët.

Gjërat që e prishin namazin:
1 – Të hash apo të pish gjatë namazit.

2 – Të flasësh diçka që nuk ka lidhje me namazin.

3 – Të qeshësh me zë në namaz.

4 – Të prishësh abdesin.

5 – Të zbulosh auretin (pjesët intime).

6 – Të bësh lëvizje të shumta që nuk janë pjesë e namazit.

Të mos kryesh një prej kushteve të namazit

Edukata ime në namaz:

Unë i drejtohem Allahut me gjithë zemër në namaz.

Unë marr abdes, përpara se të fal namazin.

Unë falem pesë herë në ditë.

Unë jam i përpiktë në kohën e namazit.

Unë iu përmbahem rregullave të namazit me kujdes dhe përkushtim.

Unë shikoj në vendin e sexhdes, kur falem.

Unë, përveç namazeve obligative, fal edhe namaze vullnetare (nafile).

Autor: Elton Harxhi

By: ardhmëriaonline.com

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