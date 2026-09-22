Haxhiu kërkon unitet dhe bashkërendim për hapat pas aktgjykimit të Speciales

Pas aktgjykimit të Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të UÇK-së, në Kosovë po kërkohet unitet dhe bashkërendim institucional për hapat e mëtejshëm. Ushtruesja e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu, u ka bërë thirrje institucioneve dhe partive politike që t’i lënë mënjanë përçarjet dhe akuzat e ndërsjella.
Haxhiu thotë se në këtë periudhë Kosovës nuk i duhen përçarjet dhe akuzat e ndërsjella, por një qasje e përbashkët dhe koordinim për veprimet që mund të ndërmerren në vijim, për të cilat tha se tashmë kanë filluar diskutimet.
“Në këto momente të rënda, nuk na duhen përçarje, se kush qenka spiun e kush tradhtar. Ajo që na duhet është t’i lëmë anash ato dhe të koordinohemi për veprimet që duhet t’i bëjmë tutje”, ka thënë Haxhiu.
E gjithë kjo situatë, sipas Haxhiut, duhet të trajtohet si prioritet, ndërsa veprimet e ardhshme duhet të jenë të koordinuara, në mënyrë që të shmanget çdo hap që, sipas saj, mund t’ia rëndojë më tej pozitën Kosovës apo edhe pozitën e të dënuarve në Hagë.
“Gjithçka tjetër mendoj që e vështirëson edhe pozitën e Republikës së Kosovës, por edhe vetë pozitën e personave që u dënuan me kaq shumë vite burgim. Prandaj edhe e theksoj që duhet të bashkëpunojnë, duhet ta kemi prioritet këtë çështje”, ka shtuar Haxhiu, raporton RTK.
Ajo ka kritikuar vendimin e PDK-së për ta dërguar në Gjykatën Kushtetuese çështjen e konstituimit të Kuvendit dhe të Qeverisë, dy ditë para vendimit të Gjykatës Speciale, duke e cilësuar këtë veprim si të pakuptimtë në rrethanat aktuale.
Ndërkohë, i pyetur në hollin e Kuvendit për këtë çështje, kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, ka thënë se momentalisht nuk kanë prioritet më të madh sesa nisma për ndryshimin e ligjit për Dhomat e Specializuara.
Gjykata Speciale në Hagë, të mërkurën, dënoi ish-krerët e UÇK-së me gjithsej 81 vjet burgim. Pas këtij vendimi të shkallës së parë, ka pasur deklarime për diskutimet mbi hapat që duhet të ndiqen në vijim, përfshirë fazën e apelit.