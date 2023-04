Efektet e kafeinës tek foshnjat gjatë ushqyerjes me gji

Shumë nëna kënaqen duke pirë kafe ose pije të tjera me kafeinë gjatë gjithë ditës. Por ata mund të mos i dinë efektet e kafeinës tek foshnjat e tyre.

Gjatë shtatzënisë, marrja e tepërt e kafeinës lidhet drejtpërdrejt me rrezikun e abortit, lindjes së parakohshme dhe peshës së ulët të lindjes.

Pasi lind një fëmijë, ka shumë mite që lidhen me efektet e kafeinës tek foshnjat që ushqehen me gji. Kur një nënë fillon të ushqehet me gji, është normale të pyesësh veten se çfarë mund t’i bëjë kafeina vogëlushit të saj.

Megjithëse konsumimi i kafeinës nuk është i ndaluar, është e rëndësishme të dini se kafeina mund të shfaqet në qumështin e gjirit të fëmijës suaj. Në fakt, shumë ekspertë rekomandojnë zëvendësimin e kafeinës me ujë ose lëngje frutash natyrale.

Efektet e kafeinës tek foshnjat që ushqehen me gji

Edhe pse ekspertët e Shoqatës Amerikane të Pediatrisë e konsiderojnë kafenë si të sigurt gjatë ushqyerjes me gji, konsumimi i tepërt mund të ketë efekte negative.

Këto janë:

-Pagjumësia dhe vështirësitë e tjera të gjumit.

-Nervozizmi.