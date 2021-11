Erdoğan: Ata që heshtën për pushtimin e Karabakut janë përgjegjës për tragjedinë atje

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, ka deklaruar se ata që heshtën për pushtimin tre dekadash të rajonit të Karabakut të Azerbajxhanit janë përgjegjës për tragjedinë dhe gjakderdhjen që ndodhi atje, raporton Anadolu Agency (AA).

Duke folur në Kompleksin Presidencial në kryeqytetin Ankara pas një takimi të kabinetit, presidenti Erdoğan shënoi Ditën e parë të fitores së Azerbajxhanit, që është një ditë kryesore në fundin e atij pushtimi ilegal armen.

Erdoğan tha se Turqia është përballur me sukses me pandeminë e koronavirusit të ri (COVID-19), e cila vazhdon të kërcënojë njerëzimin me valë dhe lloje të reja në vitin e saj të dytë të plotë.

Duke theksuar se një luftë e gjatë është e nevojshme për të mposhtur pandeminë, presidenti turk tha se ky virus sfidon shërbimet e kujdesit shëndetësor të të gjitha vendeve, përfshirë ato të zhvilluara.

Ai theksoi se Turqia është në gjendje të kontrollojë numrin e shtrimeve në spital, rastet me COVID-19 në njësitë e kujdesit intensiv dhe vdekjet.

Me hapat e normalizimit, tha Erdoğan, Turqia ka lënë pas problemet që shkaktuan masat pandemike në fushën e turizmit dhe tregtisë.

Qyteti Shusha, qendra kulturore dhe historike e Azerbajxhanit, u çlirua vjeshtën e kaluar pas 28 viteve të pushtimit armen.

Gjatë konfliktit 44-ditor, që përfundoi me një armëpushim të ndërmjetësuar nga Rusia në muajin nëntor të vitit 2020, Azerbajxhani çliroi disa qytete strategjike dhe pothuajse 300 vendbanime dhe fshatra nga pushtimi armen.

Marrëdhëniet midis dy ish-republikave sovjetike, Armenisë dhe Azerbajxhanit, kanë qenë të tensionuara që nga viti 1991 kur ushtria armene pushtoi Karabakun, një territor i njohur në nivel ndërkombëtar si pjesë e Azerbajxhanit.

Një qendër e përbashkët turko-ruse u formua për të monitoruar armëpushimin e pasluftës. /aa