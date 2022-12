Erdogan, shenja se zgjedhjet e 2023-tës mund të jenë të fundit për të

Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan ka lënë të kuptohet të shtunën se zgjedhjet e vitit 2023 mund të jenë të fundit në të cilat ai do të marrë pjesë dhe se, sipas tij, është koha që t’ua dorëzojë stafetën rinisë, shkruan Euronews.

“Le të shpresojmë se në vitin 2023 do të fillojmë ndërtimin e shekullit turk me forcën që do të marrim nga kombi ynë, për herë të fundit në emrin tonë. Ne do t’ia dorëzojmë këtë flamur të shenjtë rinisë sonë”, tha Erdogan.

Turqia ka planifikuar të mbajë zgjedhje kombëtare në vitin 2023.

