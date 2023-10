Erdogani: I gatshëm të ndihmoj në ndalimin e luftimeve mes Izraelit dhe Hamasit

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan tha të dielën se Turqia është e vendosur që të shtojë përpjekjet diplomatike për të arritur paqe midis forcave izraelite dhe palestineze. Por, ka shtuar se gjendja e një zgjidhjeje mes dy shteteve është e vetmja mënyrë për të arritur paqen.

Erdogani ka thënë se ishte gati të ndihmonte në uljen e tensioneve.

Duke folur në Stamboll, Erdogan përsëriti një thirrje për të dyja palët që të shmangin hapat që do të përkeqësojnë konfliktin dhe shtoi se konflikti izraelito-palestinez ishte në themel të të gjitha problemeve në Lindjen e Mesme.

“Për sa kohë që ky problem nuk zgjidhet në mënyrë të drejtë, rajoni ynë do të vazhdojë të jetojë në dëshirën e paqes”, tha Erdogan. “Paqja e qëndrueshme rajonale do të jetë e mundur vetëm duke gjetur një zgjidhje përfundimtare për çështjen palestinezo-izraelite. Në këtë drejtim, siç e kemi theksuar gjithmonë, ruajtja e perspektivës së zgjidhjes me dy shtete është shumë e rëndësishme”.

Ai shtoi se formimi i një shteti të pavarur palestinez, në përputhje me kufijtë e përcaktuar në vitin 1967, me integritetin e tij territorial të paprekur, dhe me Jerusalemin si kryeqytet, tani është “një domosdoshmëri që nuk mund të vonohet”.

“Ndërsa drejtësia vonohet, fatkeqësisht çmimi i kësaj paguhet nga palestinezët, izraelitët dhe i gjithë rajoni ynë”, tha Erdogan.

Luftimet vijnë në kohën kur Ankaraja po punonte për të riparuar lidhjet me Izraelin pas vitesh ashpërsie për statusin e Jerusalemit dhe konfliktin izraelito-palestinez.